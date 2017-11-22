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Состоялся телефонный разговор между Нетаниягу и Путиным

время публикации: 21 ноября 2017 г., 21:53 | последнее обновление: 21 ноября 2017 г., 22:28 блог версия для печати фото
Состоялся телефонный разговор между Нетаниягу и Путиным
Встреча Владимира Путина с Башаром Асадом
Лидеры двух государств обсудили практические вопросы, связанные с ситуацией на сирийско-израильской границе

Вечером 21 ноября состоялась телефонная беседа между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и президентом РФ Владимиром Путиным. Кремль отметил, что разговор состоялся по инициативе израильской стороны.

Пресс-служба президента РФ сообщила, что в ходе телефонного разговора был "проведен предметный обмен мнениями о перспективах развития ситуации в ближневосточном регионе, прежде всего, в контексте завершающегося этапа борьбы с международным терроризмом в Сирии".

Владимир Путин проинформировал Нетаниягу об итогах переговоров с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом, а также о целях проводимого 22 ноября в Сочи трехстороннего саммита стран-гарантов астанинского процесса – России, Ирана и Турции.

"В этой связи отмечена важность работы по организации Конгресса национального диалога, который призван придать дополнительный импульс межсирийскому диалогу – и, наряду с астанинским форматом, содействовать работе, проводимой под эгидой ООН в Женеве", - говорится в сообщении для прессы.

Кроме того, лидеры двух государств обсудили практические вопросы, связанные с ситуацией на сирийско-израильской границе.

В сообщении отмечается, что с обоих сторон выражена заинтересованность в дальнейшем наращивании взаимовыгодного сотрудничества, включая контакты по линии спецслужб.

Также вечером 21 ноября Путин говорил с президентом Египта Абель Фаттахом ас-Сиси, который во время телефонной беседы высоко оценил вклад России в "разгром международных формирований террористов в Сирии".

Несколькими часами ранее Владимир Путин обсудил ситуацию в Сирии с президентом США Дональдом Трампом. Согласно сообщению пресс-службы Кремля, в ходе беседы с президентом США "проводилась мысль о необходимости сохранения суверенитета, независимости и территориальной целостности Сирии, достижения политического урегулирования на принципах, которые должны быть выработаны в ходе максимально широкого внутрисирийского переговорного процесса. Именно на это нацелена российская инициатива о проведении в скором времени в Сочи Конгресса национального диалога". Путин также посвятил Трампа в подробности встречи с Асадом.

Лидеры России и США обменились мнениями о положении дел на Корейском полуострове, сойдясь на том, что необходимо искать дипломатические пути для разрешения проблемы.

Кроме того, была затронута тема Украины. "При рассмотрении кризисной ситуации на юго-востоке Украины Президент России обратил внимание на отсутствие реальной альтернативы безусловному выполнению минских соглашений от 12 февраля 2015 года", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Отметим, что 21 ноября власти Ирана и Ирака объявили о победе над "Исламским государством". Днем ранее лидер "Хизбаллы" шейх Хасан Насралла в телеобращении к ливанцам заявил о готовности вывести боевиков из Ирака в связи с "военной победой", одержанной над ИГ.



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Состоялся телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным







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