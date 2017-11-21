Началась бессрочная забастовка в средних и старших классах

Утром во вторник, 21 ноября, началась бессрочная забастовка, объявленная накануне Организацией учителей средних и старших классов.

Забастовка охватывает все средние школы Израиля, за исключением частных и специализированных школ. Занятия не будут проводиться в классах от "йуд" до "йуд-бет". Но все же следует уточнять факт отмены занятий в каждой школе отдельно.

Учащиеся старших классов возмущены тем, что учителя не считаются с их интересами. Представители Организации учителей средних и старших классов заявляют, что работать на прежних условиях невозможно.

20 ноября глава учительской организации Ран Эрез в самом начале встречи с представителями министерства финансов выдвинул предварительные условия, только после выполнения которых, он согласится продолжить переговоры. По словам представителей минфина, часть требований они слышали впервые. Уже через три минуты после начала встреча завершилась, а Ран Эрез объявил о начале забастовки. В министерстве финансов выразили сожаление по поводу решения объединения учителей. В министерстве говорят, что вместо того, чтобы попытаться договориться по существу, учителя выбрали методы силового давления.

Переговоры между сторонами по поводу коллективного трудового соглашения длятся уже 11 месяцев. В минувший четверг к ним подключился министр просвещения Нафтали Беннет.

О намерении начать забастовку руководство учительской организации сообщило еще в четверг, до встречи с Беннетом и до двух назначенных на тот момент раундов переговоров с минфином.

После однодневной забастовки, состоявшейся 12 ноября, стороны пришли к соглашению по поводу повышения зарплат учителей со стажем. Еще до забастовки было достигнуто соглашение по поводу зарплат молодых учителей. Однако в последние дни председатель организации Ран Эрез выдвинул новые требования, обвиняя министерство в недобросовестном поведении и введении профсоюза в заблуждение.

В частности, Ран Эрез потребовал, чтобы большая часть предусмотренной соглашением прибавки была выплачена немедленно, а не в течение трех лет. Также он потребовал добавки четырех ступеней повышения квалификации, позволяющих получить прибавку к зарплате, бонусы учителям средних классов, добавку к зарплатам директоров, добавку учителям, отвечающим за дисциплину, за школьные экскурсии, за работу с детьми с трудностями обучения и т.д., добавку ставки педагогического консультанта в средних классах, сокращение пяти рабочих часов учителям, не имеющим собственного рабочего места в школе.





