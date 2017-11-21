Объединение учителей переходит к "точечным" забастовкам

После того, как 21 ноября, не было занятий в средних и старших классах по всему Израилю, организация учителей приняла решение сократить размах забастовки, ограничившись отменой занятий в отдельных населенных пунктах.

Так, согласно заявлению Организации учителей, в среду, 22 ноября, не будут проводиться занятия в классах от "йуд" до "йуд-бет" в четырех городах: Акко, Хайфе, Ашдоде и Эйлате.

В остальных населенных пунктах занятия в средних и старших классах будут проводиться по обычному расписанию.

По информации сайта The Marker , решение о сокращении размаха забастовочных санкций было принято после встречи главы учительской организации Рана Эреза с гендиректором минпроса Шмуэлем Абуавом.

Забастовка учителей была объявлена после того, как накануне провалились переговоры между Раном Эрезом и представителями минфина. В минфине говорят, что перед встречей Ран Эрез выдвинул предварительные условия для начала переговоров, а когда представители минфина отказались говорить в таком тоне, он покинул зал и объявил о введении забастовочных санкций. В министерстве финансов выразили сожаление по поводу этого решения. В министерстве говорят, что вместо того, чтобы попытаться договориться по существу, учителя выбрали методы силового давления.

Переговоры между сторонами по поводу коллективного трудового соглашения длятся уже 11 месяцев. В минувший четверг к ним подключился министр просвещения Нафтали Беннет.

О намерении начать забастовку руководство учительской организации сообщило еще в четверг, до встречи с Беннетом и до двух назначенных на тот момент раундов переговоров с минфином.

После однодневной забастовки, состоявшейся 12 ноября, стороны пришли к соглашению по поводу повышения зарплат учителей со стажем. Еще до забастовки было достигнуто соглашение по поводу зарплат молодых учителей. Однако в последние дни председатель организации Ран Эрез выдвинул новые требования, обвиняя министерство в недобросовестном поведении и введении профсоюза в заблуждение.

В частности, Ран Эрез потребовал, чтобы большая часть предусмотренной соглашением прибавки была выплачена немедленно, а не в течение трех лет. Также он потребовал добавки четырех ступеней повышения квалификации, позволяющих получить прибавку к зарплате, бонусы учителям средних классов, добавку к зарплатам директоров, добавку учителям, отвечающим за дисциплину, за школьные экскурсии, за работу с детьми с трудностями обучения и т.д., добавку ставки педагогического консультанта в средних классах, сокращение пяти рабочих часов учителям, не имеющим собственного рабочего места в школе.





