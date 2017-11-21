18+
21 ноября 2017 г.
последняя новость: 17:52
Андрей Малахов стал отцом
Бондарчук избил режиссера
Отрубал головы самоубийцам
Израиль и Ирак разделила красота
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
17:37 Заседание Кнессета, посвященное 40-летию визита Садата, проходило при пустом зале
17:24 За год 40 раз "беспилотники" с грузом наркотиков и оружия проникали на территорию тюрем
16:36 22 ноября на Голанах будут проведены системы предупреждения о ракетных обстрелах
16:17 СМИ: депортация одного африканского нелегала будет стоить Израилю не менее 8.000 долларов
15:27 Министерство соцобеспечения откроет центры помощи семьям жертв убийств и ДТП
15:14 Состоялась церемония открытия нового отделения полиции в деревне Кафр-Кана
15:04 Объединение учителей переходит к "точечным" забастовкам
14:46 В Зихрон-Яакове обнаружен мертвый мужчина
14:38 Прокуратура выступила против законопроекта о запрете полиции на публикацию рекомендаций
14:11 Свидетель: в Тель-Авиве женщина угрожала броситься с крыши
В Израиле

Объединение учителей переходит к "точечным" забастовкам

время публикации: 15:04 | последнее обновление: 17:50 блог версия для печати фото
В среду в Хайфе, Акко, Ашдоде и Эйлате не будут проводиться занятия
Забастовка учителей была объявлена после того, как накануне провалились переговоры между Раном Эрезом и представителями минфина
В среду в Хайфе, Акко, Ашдоде и Эйлате не будут проводиться занятия

После того, как 21 ноября, не было занятий в средних и старших классах по всему Израилю, организация учителей приняла решение сократить размах забастовки, ограничившись отменой занятий в отдельных населенных пунктах.

Так, согласно заявлению Организации учителей, в среду, 22 ноября, не будут проводиться занятия в классах от "йуд" до "йуд-бет" в четырех городах: Акко, Хайфе, Ашдоде и Эйлате.

В остальных населенных пунктах занятия в средних и старших классах будут проводиться по обычному расписанию.

По информации сайта The Marker , решение о сокращении размаха забастовочных санкций было принято после встречи главы учительской организации Рана Эреза с гендиректором минпроса Шмуэлем Абуавом.

Забастовка учителей была объявлена после того, как накануне провалились переговоры между Раном Эрезом и представителями минфина. В минфине говорят, что перед встречей Ран Эрез выдвинул предварительные условия для начала переговоров, а когда представители минфина отказались говорить в таком тоне, он покинул зал и объявил о введении забастовочных санкций. В министерстве финансов выразили сожаление по поводу этого решения. В министерстве говорят, что вместо того, чтобы попытаться договориться по существу, учителя выбрали методы силового давления.

Переговоры между сторонами по поводу коллективного трудового соглашения длятся уже 11 месяцев. В минувший четверг к ним подключился министр просвещения Нафтали Беннет.

О намерении начать забастовку руководство учительской организации сообщило еще в четверг, до встречи с Беннетом и до двух назначенных на тот момент раундов переговоров с минфином.

После однодневной забастовки, состоявшейся 12 ноября, стороны пришли к соглашению по поводу повышения зарплат учителей со стажем. Еще до забастовки было достигнуто соглашение по поводу зарплат молодых учителей. Однако в последние дни председатель организации Ран Эрез выдвинул новые требования, обвиняя министерство в недобросовестном поведении и введении профсоюза в заблуждение.

В частности, Ран Эрез потребовал, чтобы большая часть предусмотренной соглашением прибавки была выплачена немедленно, а не в течение трех лет. Также он потребовал добавки четырех ступеней повышения квалификации, позволяющих получить прибавку к зарплате, бонусы учителям средних классов, добавку к зарплатам директоров, добавку учителям, отвечающим за дисциплину, за школьные экскурсии, за работу с детьми с трудностями обучения и т.д., добавку ставки педагогического консультанта в средних классах, сокращение пяти рабочих часов учителям, не имеющим собственного рабочего места в школе.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 ноября 2017 г.
Началась бессрочная забастовка в средних и старших классах
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 ноября 2017 г.
Учителя объявили о начале бессрочной забастовки в средних и старших классах
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 ноября 2017 г.
На вторник намечена бессрочная забастовка учителей средних и старших классов
// NEWSru.co.il // В Израиле // 16 ноября 2017 г.
Профсоюз учителей старших классов угрожает возобновлением забастовки







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 21 ноября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017