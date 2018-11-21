Возле Ар-Гило задержан палестинский араб с ножами в сумке

Спустя сутки после нападения на израильтянина возле Ар-Гило, в этом районе произошло еще одно ЧП в сфере безопасности.

При попытке проникновения на территорию Израиля в районе Ар-Гило был задержан палестинский араб. Сапер, осматривавший сумку задержанного, обнаружил в ней два ножа: японский и кухонный.

В "твиттере" новостной службы телеканала "Десятка" говорится, что предполагаемый террорист был задержан при попытке преодолеть заградительное сооружение.

Силы безопасности прочесывают территорию вокруг Ар-Гило в поисках предполагаемых сообщников задержанного, что стало причиной автомобильных пробок на дорогах в этом районе.

Въезд и выезд из поселка Ар-Гило перекрыты.

20 ноября около 16:00 на выезде из Бейт-Джала (недалеко от Ар-Гило) ударами ножа в лицо был ранен 35-летний израильтянин. По словам раненого, террорист напал на него на выходе из коммерческого киоска. Ему удалось оттолкнуть нападавшего и спрятаться в магазине. Поздно вечером террорист сдался службам безопасности Израиля.