18+
22 ноября 2018 г.
последняя новость: 00:25
Критика — одно, антисемитизм — другое
Министр культуры — по стопам Трампа
ЦАХАЛ готовится в районе Хермона
Денег нет — больницы переполнены
Аелет Шакед и обещания Нетаниягу
Почему не ушел Нафтали Беннет
Свобода против демократии
Награда за антисемитизм
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
22:03 В результате ДТП на 77-м шоссе пострадали два человека
21:33 На заседании горсовета Сдерота произошла потасовка
20:54 Разрешено к публикации имя женщины, выбросившейся из окна на Алмазной бирже
20:39 В поселке Тель-Шева в Негеве застрелена женщина
20:30 В Израиле торговые точки обяжут убрать сигареты и табак с видных мест
19:52 Возле Ар-Гило задержан палестинский араб с ножами в сумке
19:41 Продлен срок ареста брата и матери террориста, убившего израильтян в Баркане
19:01 Генерал-майор Моше Эдри согласился пройти проверку на детекторе лжи
18:26 "Коалиция 61" отразила законодательный штурм оппозиции
17:38 Либерман попросил отсадить его от Аймана Уды. Оппозиция его осудила за "расизм"
В Израиле

Возле Ар-Гило задержан палестинский араб с ножами в сумке

время публикации: 21 ноября 2018 г., 19:52 | последнее обновление: 21 ноября 2018 г., 22:04 блог версия для печати фото
При попытке проникновения в Ар-Гило задержан палестинский араб с двумя ножами в сумке
При попытке проникновения в Ар-Гило задержан палестинский араб с двумя ножами в сумке
При попытке проникновения в Ар-Гило задержан палестинский араб с двумя ножами в сумке

Спустя сутки после нападения на израильтянина возле Ар-Гило, в этом районе произошло еще одно ЧП в сфере безопасности.

При попытке проникновения на территорию Израиля в районе Ар-Гило был задержан палестинский араб. Сапер, осматривавший сумку задержанного, обнаружил в ней два ножа: японский и кухонный.

В "твиттере" новостной службы телеканала "Десятка" говорится, что предполагаемый террорист был задержан при попытке преодолеть заградительное сооружение.

Силы безопасности прочесывают территорию вокруг Ар-Гило в поисках предполагаемых сообщников задержанного, что стало причиной автомобильных пробок на дорогах в этом районе.

Въезд и выезд из поселка Ар-Гило перекрыты.

20 ноября около 16:00 на выезде из Бейт-Джала (недалеко от Ар-Гило) ударами ножа в лицо был ранен 35-летний израильтянин. По словам раненого, террорист напал на него на выходе из коммерческого киоска. Ему удалось оттолкнуть нападавшего и спрятаться в магазине. Поздно вечером террорист сдался службам безопасности Израиля.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 ноября 2018 г.
Подозреваемый в теракте возле Ар-Гило добровольно сдался службам безопасности Израиля
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 ноября 2018 г.
Полиция признала терактом нападение на израильтянина возле Ар-Гило
// NEWSru.co.il // В Израиле // 20 ноября 2018 г.
В Ар-Гило мужчина получил ножевые ранения





  Rating@Mail.ru  
Четверг, 22 ноября 2018 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2018