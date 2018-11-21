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В Израиле

Гирька, пересчитавшая народ Израиля. История о времени, когда евреи не знали монет

время публикации: 11:35 | последнее обновление: 11:47 блог версия для печати фото
Гирька, пересчитавшая народ Израиля. История о времени, когда евреи не знали монет
Гирька, пересчитавшая народ Израиля. История о времени, когда евреи не знали монет
Гирька, пересчитавшая народ Израиля. История о времени, когда евреи не знали монет
ВСЕ ФОТО

В ходе просеивания грунта, проводимого организацией "Град Давида" в национальном парке "Долина Цурим", была обнаружена каменная гирька, датируемая периодом Первого храма и использовавшаяся для взвешивания храмовых пожертвований.

Грунт поступил в национальный парк с раскопок, проводившихся у южной части Стены Плача, у Арки Робинсона. Вес гирьки – полшекеля, так называемая "бэка". Именно столько составлял три тысячи лет назад храмовый сбор с каждого мужчины старше 20 лет.

Монеты на территории Эрец Исраэль получили хождение только в VII веке до н.э. До этого использовались серебряные пластинки, которые можно было разрезать острым ножом, а полученную часть взвесить на весах, чтобы определить ее цену. Отсюда и пошло слово "шекель" – то, что взвешивают.

"Гирьки эпохи Первого храма встречаются крайне редко. Еще более редки гирьки с зеркально вырезанными буквами. Можно сделать вывод, что ее сделал мастер, специализировавшийся на печатках – ведь там оттиск должен быть нормальным. Скорее всего, камнерез автоматически сделал зеркальную надпись и здесь", – говорит археолог из Управления древностей Эли Шукрун, руководящий проектом.

Впервые "бэка" упоминается в 38-й главе книги "Шмот" – второй в Пятикнижии: "А серебра от исчисления общины – сто талантов и тысяча семьсот семьдесят пять шекелей по священному шекелю. По бэке с человека, половина шекеля по священному шекелю с каждого, переходящего к сочтенным, от двадцати лет и старше, – с шестисот трех тысяч пятисот пятидесяти". Таким образом, сбор пожертвований использовался и для переписи.

Начало проекту просеивания земли было положено в 2005 году, когда в долину Цурим было привезено 300 грузовиков грунта Храмовой горы, изъятого по решению Вакфа при строительстве подземной мечети аль-Маруана в 1996-1999 годах. В ходе работ Вакф использовал тяжелую технику.

Грунт, остававшийся нетронутым на протяжении тысячелетий, был свален в Кедронской долине как строительный мусор. Проект, финансируемый организацией "Град Давида" и задействующий добровольцев, позволил спасти от уничтожения сотни археологических артефактов.



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