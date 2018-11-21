"Коалиция 61" отразила законодательный штурм оппозиции

В среду, 21 ноября, впервые была проверена в условиях, близких к боевым, работоспособность коалиции, опирающейся на 61 депутата. В этот день в Кнессете обсуждались законопроекты, большая часть из которых была предложена оппозицией. Готовясь к схватке, оппозиция была намерена использовать все допустимые регламентом приемы для того, чтобы провести свои законопроекты и нанести моральный ущерб "коалиции 61".

Перед началом "законодательной битвы", в которой значение имел каждый голос, коалиция и оппозиция объявили общую мобилизацию.

Депутат Кнессета Шарен Аскель ("Ликуд"), была вынуждена приехать в Кнессет из больницы вопреки рекомендациям ее врачей, так как оппозиция отказалась предоставить замену больного депутата. Аскель появилась в Кнессете с капельницей и продолжила получать лечение в поликлинике Кнессета.

Разразился скандал между Хиликом Баром ("Сионистский лагерь"), находящимся с официальным визитом в Китае, и главой фракции Йоэлем Хасоном. Хасон обвинил Бара в нарушении запрета на зарубежные поездки, в ответ Бар назвал Хасона "лгуном" и заявил, что тот "делает себе имя" за счет товарищей по фракции.

Помощница депутата от партии "Еш Атид" Яэль Герман потребовала от депутата от блока "Сионистский лагерь" Моше Мизрахи явиться в Кнессет для участия в голосовании по продвигаемому Герман закону вместо того, чтобы идти на похороны скончавшейся сегодня племянницы, сообщил телеканал "Десять". Позднее Герман извинилась за свою помощницу.

В течение всего дня коалиция держала удар, отклоняя один за одним законопроекты, предложенные оппозицией. В том числе, были забракованы Закон об общественном транспорте по субботам, а также закон об обязательной проверке министров военно-политического кабинета на детекторе лжи.

В какой-то момент, поняв, что победы не одержать, оппозиция отозвала закон о вотуме недоверия, так как повторно объявить вотум оппозиция смогла бы только через полгода.

Глава партии МЕРЕЦ Тамар Зандберг, комментируя события парламентского дня, заявила, что "было приятно видеть Нетаниягу в зале заседаний". Она пригрозила, что оппозиция каждую неделю будет объявлять о намерении подать законопроект о вотуме недоверия, чтобы создать напряженность в коалиции, а уже в последний момент решать, отзывать его или нет с голосования.

Кроме того, 21 ноября, состоялась первая после завершения коалиционного кризиса встреча между Биньямином Нетаниягу и Нафтали Беннетом. После того, как встреча закончилась, представители обоих политиков заявили, что она проходила в рабочей атмосфере, однако отказались сообщить какие-либо подробности.





