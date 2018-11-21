Гендиректор "Эль-Аль" об инциденте на борту рейса из Нью-Йорка: "Физического насилия не было"

Генеральный директор израильской авиакомпании "Эль-Аль" Гонен Усишкин объявил о создании комиссии по расследованию инцидента на борту самолета, летевшего 16 ноября рейсом LY002 из Нью-Йорка в Тель-Авив.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", при этом гендиректор "Эль-Аль" признал, что ультрарелигиозные евреи ни на кого не нападали во время этого инцидента, он подчеркнул, что "физического насилия не было". Усишкин также заявил, что руководство авиакомпании не обвиняло "ни один сектор" в событиях, которые произошли во время этого рейса.

20 ноября, обсуждая эти события с представителем раввината, Гонен Усишкин сказал: "Я никогда не говорил, что ультрарелигиозные нападали или устраивали дебош во время полета".

Журналист Иегуда Шлезингер в "Исраэль а-Йом" отмечает, что, в соответствии с правилами поведения пассажиров на борту и инструкциями служб безопасности, в случае, если бы кто-то из пассажиров совершил нападение, на него были бы надеты наручники или его принудительно сняли бы с рейса. Но этого не произошло ни в Нью-Йорке, ни в Афинах (после промежуточной посадки), ни в Израиле.

В публикации также говорится о том, что решение командира экипажа посадить самолет в Афинах было неправильным, так как если бы самолет приземлился в Бен Гурионе в пятницу в 16:40, это не было бы "осквернением субботы".

Как пишет "Исраэль а-Йом", Гонен Усишкин сообщил, что получил десятки претензий по поводу рейса LY002 16 ноября 2018 года. Он отметил, что информация, содержащаяся в текстах этих обращений, противоречива.

18 ноября сообщалось, что компания "Эль-Аль" подала жалобу в полицию на пассажиров, якобы устроивших дебош на борту самолета, вылетевшего 16 ноября из Нью-Йорка в Тель-Авив – в знак протеста против осквернения субботы. Об этом писала газета "Маарив" и сообщали многие израильские СМИ. Однако позже стало известно, ситуация была неоднозначной.

Рейс LY002 должен был вылететь 15 ноября в 18:30 по местному времени и приземлиться в Израиле около полудня – задолго до наступления шаббата. Однако тяжелый снегопад в Нью-Йорке, из-за которого члены экипажа не смогли своевременно прибыть в аэропорт, привел к значительной задержке. Капитан обещал, что самолет приземлится до наступления субботы, но во время полета у многих религиозных пассажиров возникли сомнения в том, что самолет успеет приземлиться в Израиле до заката. Одним из свидетелей происходившего был бывший глава канцелярии главы правительства Шимон Шевес, находившийся на борту. Он описывал это так: "Сквозь сон я услышал крики: обманщики, увидел, что бьют стюардесс, те плачут. Если бы не видел своими глазами – не поверил бы".

В результате было принято решение посадить самолет в Афинах, оставить в этом городе тех, кто соблюдает традиции, а остальных пересадить в направленный для них самолет компании Israir, который добрался до Израиля в десять часов вечера. Рейс LY002 с багажом, но без пассажиров, продолжил путь.

Сайт "Идабрут" еще 18 ноября писал об умышленной дезинформации и кампании подстрекательства против религиозных евреев. В этой публикации была ссылка на журналиста Иегуду Шлезингера, также находившегося на борту.





