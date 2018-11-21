"Коалиция 61": война в Кнессете и переговоры по закону о призыве

В среду, 21 ноября, Кнессет рассмотрит не менее 20 законопроектов, представленных оппозицией. Речь идет о голосованиях в предварительном чтении, однако оппозиция намерена использовать все допускаемые регламентом приемы для того, чтобы провести тот или иной законопроект и нанести моральный ущерб коалиции, опирающейся на 61 депутата.

Среди прочих на рассмотрение депутатов будут вынесены законопроекты о роспуске Кнессета, представленные фракциями МЕРЕЦ и "Сионистский лагерь". Глава партии "Кулану" Моше Кахлон заявил в беседах с приближенными, что не намерен голосовать за роспуск Кнессета. "Я не буду поддерживать развал коалиции, она скоро развалится сама", – заявил он.

Также будет рассматриваться законопроект о работе общественного транспорта по шаббатам.

Пленарное заседание Кнессета откроется в 11:00. Оппозиция пошла на почти беспрецедентный шаг, отозвав все вопросы, на которые обычно по средам отвечают с трибуны Кнессета министры. Это означает, что сразу после начала заседания начнется обсуждение законопроектов.

В руководстве коалицией полагают, что оппозиционеры используют уже практиковавшийся неоднократно прием: заметив, что в зале заседаний нет достаточного числа депутатов от коалиции, потребуют прекратить обсуждение того или иного законопроекта и перейти немедленно к голосованию. В связи с этим депутаты от коалиционных партий получили распоряжение постоянно находиться в непосредственной близости от зала заседаний.

Накануне глава правительственной коалиции Давид Амсалем ("Ликуд") заявил, что отныне не будет никаких соглашений между коалицией и оппозицией. "Пионерский лагерь закрыт, мы в состоянии войны. Никаких взаимозамен, никаких договоренностей", – заявил Амсалем.

В связи с этим всем депутатам от коалиции было запрещено отправляться за рубеж, в том числе в рамках официальных делегаций.

Конфликт обострился после того, как 19 ноября оппозиция провалила поправку к закону о земельном хозяйстве Израиля, представленную коалицией. Особый гнев в "Ликуде" вызвал тот факт, что изначально была достигнута договоренность о том, что оппозиция поддержит этот законопроект. В последний момент депутат Кнессета Йоэль Хасон, координирующий деятельность оппозиционных фракций, отдал распоряжение голосовать против. "Хотят вести себя так – пожалуйста. Но на соглашения с коалицией могут больше не рассчитывать", – заявил Давид Амсалем.

Одновременно продолжаются переговоры о продвижении закона о призыве. Как сообщила служба новостей каналов "Кешет" и Решет", в настоящий момент обсуждается предложение, согласно которому закон будет утвержден в его нынешней редакции при поддержке депутатов от фракций "Еш Атид" и "Наш дом Израиль". Некоторые депутаты от ультраортодоксальных фракций проголосуют против, однако не выйдут из коалиции, получив обещание, что после формирования следующего правительства, в текст законопроекта будут внесены изменения. Во фракции "Яадут а-Тора" отказались отвечать на вопросы NEWSru.co.il по этому поводу.

Коалиция продолжает попытки увеличить число депутатов, оказывающих ей поддержку в ходе голосований. В руководстве коалицией заявляют, что в некоторых вопросах можно будет прийти к соглашению с отдельными депутатами от Объединенного арабского списка. Не исключено, что они не примут участия в голосовании по законопроекту о работе общественного транспорта в шаббат. В коалиции также заявляют, что намерены вести переговоры с депутатом Робертом Тивьяевым, входящим во фракцию "Сионистский лагерь", однако не являющимся членом партий "Авода" или "А-Тнуа". В коалиции попытаются договориться с депутатом о сотрудничестве во время голосований. Депутат Тивьяев не комментирует эту информацию.