В пятницу в Гуш-Дане стартует проект субботнего транспорта. Подробности

В ближайшую пятницу, 22 ноября, в районе Гуш-Дана стартует проект субботнего транспорта. В проекте участвуют Тель-Авив, Гиватаим, Кирьят-Оно, Рамат а-Шарон.

В проекте будут задействованы шесть маршрутов автобусов, которые будут останавливаться примерно на 500 остановках. Речь идет о минибусах на 19 мест.

На начальном этапе проезд в этих автобусах будет бесплатным.

В пятницу автобусы будут ходить с 18:00 и до 02:00 ночи. В субботу – с 09:00 до 17:00.

Все автобусы, кроме 710 маршрута, будут ходить раз в полчаса. Автобус номер 710 из Кирьят-Оно будет ходить раз в час.

Каждые полтора часа будут пускаться автобусы с доступом для инвалидов. Места в этих автобусах можно будет занимать по телефону за два часа до выезда.

За дополнительной информацией можно обращаться по телефону 03-9676000 или в городские службы по телефону 106.

Автобусные маршруты:

Маршрут номер 705: Гиватаим, Тель-Авив, Яффо, Холон

Маршрут номер 706: Рамат а-Шарон, Рамат а-Хаяль, Тель-Авив, Яффо

Маршрут номер 707: Рамат а-Шарон, Тель-Авив, Яффо

Маршрут номер 708: Холон, Тель-Авив, Рамат а-Хаяль

Маршрут номер 709: Рамат а-Шарон, Тель-Авив

Маршрут номер 710: Кирьят-Оно, Рамат-Ган, Тель-Авив



Более подробное расписание маршрутов можно найти на сайте mako.co.il.





