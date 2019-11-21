Политический кризис: 21 день до коалиции или объявления новых выборов

В четверг, 21 ноября, президент государства Реувен Ривлин объявит о начале последнего этапа процесса формирования коалиции. Это произойдет в 13:15, и с того момента начнутся три недели, в течение которых 61 депутат имеет возможность порекомендовать любого парламентария на пост главы правительства.

Если за 21 день никто не получит 61 рекомендации, то в стране будут объявлены внеочередные выборы в Кнессет 23-го созыва.

Впервые в истории израильской политики ни одному из кандидатов не удалось создать правительство в отведенный срок. В связи с этим, как сообщалось ранее, юридический советник Кнессета распространил письмо, в котором пояснил, каковы правила, касающиеся процесса формирования коалиции в течения 21 дня.

После того, как глава НДИ Авигдор Либерман заявил на заседании фракции, что ни при каких обстоятельствах не присоединится ни к правому, ни к левому узкому правительству, на повестке дня остались лишь две возможности: создание правительства национального единства или внеочередные выборы. В "Ликуде" и в "Кахоль Лаван" заявляют, что продолжат стремиться к созданию широкого правительства, а министр внутренних дел Арье Дери сказал, выступая на заседании партий праворелигиозного блока, что президент Ривлин просил его приложить максимум усилий для того, чтобы избежать третьих выборов. "Я сделаю все от меня зависящее, чтобы было создано правительство национального единства без Либермана и Лапида", – заявил Дери.

Лидер "Кахоль Лаван" Бени Ганц также заявил, что продолжит попытки создать правительство. "В оставшийся 21 день я посвящу все свое время и всю свою энергию переговорам с целью максимально быстрого создания правительства, которое выведет страну из полного паралича, навязанного создателями блока защиты Нетаниягу", – сказал Ганц.

Одним из очевидных препятствий на пути создания правительства являются разногласия внутри оппозиционного блока. Накануне канал "Кешет" сообщил, что в беседах с приближенными Ганц подверг критике своих товарищей по партии. "Из-за Йоаза и Цвики (Хенделя и Хаузера – прим. ред.) я не стал премьер-министром, а из-за Лапида не удалось создать правительство национального единства", – сказал Ганц. Хендель и Хаузер категорически возражали против создания коалиции меньшинства, опирающейся на Объединенный арабский список.

В партии "Наш дом Израиль" заявляют, что есть дополнительные возможности избежать досрочных выборов. На следующей неделе комиссия Кнессета рассмотрит просьбу депутата Одеда Форера о срочном рассмотрении его законопроекта, позволяющего семи депутатам или трети фракции отделиться и создать самостоятельную структуру. "Такой закон откроет новые возможности, о которых пока никто не говорит", – заявил источник в НДИ.

Несмотря на все усилия, вероятность создания коалиции в ближайший 21 день оценивается как крайне низкая.

На фоне предвыборной атмосферы в "Ликуде" разгорается дискуссия о проведении праймериз на пост главы партии. Ранее Биньямин Нетаниягу объявил о намерении отменить праймериз в предвыборный список, что не вызвало возражений. Однако в партии требуют проведения праймериз на пост лидера. Согласно уставу партии "Ликуд", такие выборы должны проходить перед каждыми парламентскими выборами. Однако в последний раз Нетаниягу был переизбран в 2015 году.

21 ноября в интервью "Галей ЦАХАЛ" депутат Кнессета Йоав Киш заявил, что, по его мнению, такие выборы необходимы. "Мы демократическая партия, а значит необходимо действовать в соответствии с нормами и правилами", – заявил он. Ранее на этой неделе депутат Кнессета Гидеон Саар заявил в интервью "Кан РЭКА", что праймериз предусмотрены уставом, а значит должны состояться.

Обсуждается и вопрос сроков проведения выборов. По закону, нельзя отменить период в 21 день, однако Кнессет может утвердить закон о самороспуске. В настоящий момент эта возможность не на повестке дня, В то же время, обсуждается предложение о сокращении сроков предвыборной кампании. В настоящий момент она должна длиться 90 дней, однако не исключено, что будет подан законопроект, сокращающий период подготовки к выборам до 60 дней. Если временные рамки не изменятся, то период в 21 день завершится 12 декабря, а выборы, в случае необходимости, состоятся 3 или 17 марта. 10 марта выборы проводить нельзя, так как в этот день отмечается праздник Пурим.





