Мандат на формирование коалиции передан Кнессету, начались решающие три недели

В канцелярии президента Реувена Ривлина в Иерусалиме состоялась церемония передачи мандата на формирование правительства Кнессету. Глава государства передал мандат спикеру парламента Юлию Эдеьштейну.

В ходе церемонии президент Ривлин заявил: "Мы переживаем тяжелые времена. В день приведения к присяге Кнессета я призвал отложить в сторону мечи и прекратить поливать друг друга грязью. Надо помнить, что народ показал красную карточку некоторым игрокам и удалил их с поля". Говоря о предстоящих трех неделях Ривлин добавил: "В этот 21 день нет блоков и партий. Я хочу, чтобы каждый из вас обратился к своей совести и спросил себя, что он обязан сделать во имя государства".

В свою очередь, спикер Кнессета Юлий Эдельштейн пообещал сделать все возможное для того, чтобы коалиция была сформирована. "Никто не хочет выборов. На выборах в сентябре было то же самое, что на выборах в апреле. Если не дай Бог, мы не справимся со стоящей перед нами задачей, будет то же самое в третий, четвертый и пятый раз". Эдельштейн добавил: "Можно создать коалицию, есть еще 21 день, и я сделаю все для того, чтобы широкая и прочная коалиция была создана".

С момента передачи мандата Кнессету начались три недели, в течение которых 61 депутат имеет возможность порекомендовать любого парламентария на пост главы правительства.

Если за 21 день никто не получит 61 рекомендации, то в стране будут объявлены внеочередные выборы в Кнессет 23-го созыва.

После того, как глава НДИ Авигдор Либерман заявил на заседании фракции, что ни при каких обстоятельствах не присоединится ни к правому, ни к левому узкому правительству, на повестке дня остались лишь две возможности: создание правительства национального единства или внеочередные выборы. В "Ликуде" и в "Кахоль Лаван" заявляют, что продолжат стремиться к созданию широкого правительства, а министр внутренних дел Арье Дери сказал, выступая на заседании партий праворелигиозного блока, что президент Ривлин просил его приложить максимум усилий для того, чтобы избежать третьих выборов. "Я сделаю все от меня зависящее, чтобы было создано правительство национального единства без Либермана и Лапида", – заявил Дери.

Лидер "Кахоль Лаван" Бени Ганц также заявил, что продолжит попытки создать правительство. "В оставшийся 21 день я посвящу все свое время и всю свою энергию переговорам с целью максимально быстрого создания правительства, которое выведет страну из полного паралича, навязанного создателями блока защиты Нетаниягу", – сказал Ганц. Несмотря на все усилия, вероятность создания коалиции в ближайший 21 день оценивается как крайне низкая. На фоне предвыборной атмосферы в "Ликуде" разгорается дискуссия о проведении праймериз на пост главы партии.

Ранее Биньямин Нетаниягу объявил о намерении отменить праймериз в предвыборный список, что не вызвало возражений. Однако в партии требуют проведения праймериз на пост лидера. Согласно уставу партии "Ликуд", такие выборы должны проходить перед каждыми парламентскими выборами. Однако в последний раз Нетаниягу был переизбран в 2015 году.

21 ноября в интервью "Галей ЦАХАЛ" депутат Кнессета Йоав Киш заявил, что, по его мнению, такие выборы необходимы. "Мы демократическая партия, а значит необходимо действовать в соответствии с нормами и правилами", – заявил он. Ранее на этой неделе депутат Кнессета Гидеон Саар заявил в интервью "Кан РЭКА", что праймериз предусмотрены уставом, а значит должны состояться.

Одновременно в Иерусалиме в офисе юридического советника правительства завершается подготовка к публикации выводов по делам премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Ожидается, что сообщение о решении предъявить обвинения главе правительства будет опубликовано вечером 21 ноября или утром 24 ноября.