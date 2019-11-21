Мандельблит: Биньямину Нетаниягу будут предъявлены обвинения по трем делам

Юридический советник правительства Авихай Мандельблит в своем заявлении для прессы объявил, что главе правительства Биньямина Нетаниягу будут предъявлены обвинения по трем делам: 4000, 2000 и 1000.

"Сегодня печальный и тяжелый день. Сегодня я уведомил главу правительства Биньямина Нетаниягу о своем решении передать в суд обвинения против него по трем делам. Я принял это решение с тяжелым сердцем и с верой в верховенство закона", - сказал Мандельблит.

Юридический советник правительства сообщил, что в рамках дела 4000 ("дела Безек") Нетаниягу будет обвинен во взяточничестве. В "деле 4000" рассматриваются события с 2012 по 2017 год. Стоимость услуг, оказанных главой правительством Шаулю Аловичу, оценивается приблизительно в миллиард шекелей.

Обвинения в мошенничестве и нарушении общественного доверия будет предъявлены Биньямину Нетаниягу по "делу 1000" ( о получении семьей Нетаниягу незаконным путем подарков от бизнесменов на сумму в сотни тысяч шекелей) и "делу 2000" (о контактах Нетаниягу с главой концерна "Едиот Ахронот" Арноном Мозесом).

"В "деле 2000" я принял решение привлечь главу правительства к ответственности за мошенничество и злоупотребление общественным доверием. Поведение Нетаниягу дало понять Мозесу, что дача взятки главе правительства возможно и с ним можно договориться. Это произошло в тот период, когда глава правительству предстояла предвыборная кампания. Глава правительства использовал свое положение", заявил Мандельблит.

Мандельблит отметил, что как и любой гражданин Биньямин Нетаниягу считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана судом.

Ранее минюст сообщил, что Авихай Мандельблит также принял решение предъявить обвинение в даче взятки, создании препятствий следствию супругам Шаулю и Ирис Алович.

Также в соответствии с рекомендацией прокуратуры будут предъявлены обвинения по "делу 2000" главе концерна "Едиот Ахронот" Арнону Мозесу.

Минюст сообщил, что адвокаты Биньямина Нетаниягу и других фигурантов дел получили копии обвинительных заключений. Кроме того, копии этих документов переданы спикеру Кнессета с тем, чтобы Нетаниягу мог обратиться к парламенту с просьбой о предоставлении ему иммунитета.

У Биньямина Нетаниягу имеется 30 дней для того, чтобы обратиться в организационную комиссию Кнессета за предоставлением ему иммунитета. Однако с апреля этой комиссии не существует, так как нет органа, который бы смог ее сформировать. Комиссия может быть создана только в том случае, если в последний момент кому-то удастся создать коалицию. В противном случае, комиссия будет сформирована только после выборов в Кнессет 23-го созыва, которые, предположительно, пройдут в марте 2020 года. В таком случае, все судебные процедуры могут быть отложены на полгода.

Адвокаты Арнона Мозеса и семьи Алович в беседе с журналистами выразили уверенность, что в суде их дела развалятся и их клиенты будут оправданы.





