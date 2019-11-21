Минюст: Биньямину Нетаниягу будут предъявлены обвинения по всем трем делам

Вечером 21 ноября в СМИ появилась информация о том, что юридический советник правительства Авихай Мандельблит принял решение предъявить обвинения главе правительства Биньямину Нетаниягу всем трем делам, которые ведутся против него.

Государственная радиостанция "Кан Бет" передала со ссылкой на информацию, полученную из министерства юстиции, в рамках дела 4000 ("дела Безек") Нетаниягу будет обвинен во взяточничестве. В "деле 4000" рассматриваются события с 2012 по 2017 год. Стоимость услуг, оказанных главой правительством Шаулю Аловичу, оценивается приблизительно в миллиард шекелей.

Впервые в истории государства Израиль действующий глава правительства предстанет перед судом по обвинению во взяточничестве.

Обвинения в мошенничестве и нарушении общественного доверия будет предъявлены Биньямину Нетаниягу по "делу 1000" ( о получении семьей Нетаниягу незаконным путем подарков от бизнесменов на сумму в сотни тысяч шекелей) и "делу 2000" (о контактах Нетаниягу с главой концерна "Едиот Ахронот" Арноном Мозесом).

Авихай Мандельблит также принял решение предъявить обвинение в даче взятки, создании препятствий следствию супругам Шаулю и Ирис Алович.

Также в соответствии с рекомендацией прокуратуры будут предъявлены обвинения по "делу 2000" главе концерна "Едиот Ахронот" Арнону Мозесу.

Минюст сообщил, что адвокаты Биньямина Нетаниягу и других фигурантов дел получили копии обвинительных заключений. Кроме того, копии этих документов переданы спикеру Кнессета с тем, чтобы Нетаниягу мог обратиться к парламенту с просьбой о предоставлении ему иммунитета.

У Биньямина Нетаниягу имеется 30 дней для того, чтобы обратиться в организационную комиссию Кнессета за предоставлением ему иммунитета. Однако с апреля этой комиссии не существует, так как нет органа, который бы смог ее сформировать. Комиссия может быть создана только в том случае, если в последний момент кому-то удастся создать коалицию. В противном случае, комиссия будет сформирована только после выборов в Кнессет 23-го созыва, которые, предположительно, пройдут в марте 2020 года. В таком случае, все судебные процедуры могут быть отложены на полгода.

Адвокаты Арнона Мозеса и семьи Алович в беседе с журналистами выразили уверенность, что в суде их дела развалятся и их клиенты будут оправданы.

В 19:30 юридический советник правительства Авихай Мандельблит официально обнародует свое решение по делам премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Через час после того, как юридический советник правительства Авихай Мандельблит обнародует свое решение по делам Нетаниягу, глава правительства выступит со специальным заявлением. Заявление будет сделано в 20:30 из резиденции главы правительства на улице Бальфур в Иерусалиме.





