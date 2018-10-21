Возобновляют работу КПП на границе сектора Газы

Утром в воскресенье, 21 октября, министр обороны Израиля Авигдор Либерман распорядился возобновить работу контрольно-пропускных пунктов "Эрез" и "Керем Шалом" на границе сектора Газы.

Как передает государственная радиостанция "Кан Бет", это решение было принято в связи с сокращением числа инцидентов на границе Газы.

Однако, как сообщает пресс-служба министерства обороны, решение о возможности возобновления поставок катарского топлива в Газу будет принято через несколько дней.

По распоряжению Либермана, КПП "Эрез" и "Керем Шалом" на границе сектора Газы были закрыты в течение четырех дней, с раннего утра 17 октября, после ракетного обстрела Беэр-Шевы и Гуш Дана. Кроме того, зона рыболовства для жителей Газы сокращена вдвое (до 3 морских миль от побережья).

Ответственность за ракетные обстрелы взяла на себя группировка "Бригады муджахидов". ХАМАС осудил эти действия боевиков, следствием которых стал срыв переговоров в Газе с участием главы египетской разведки Аббаса Камаля. ХАМАС не отреагировал на ответные удары ЦАХАЛа, атаковавшего 17 октября десятки целей в Газе. Более того, 19 октября комитет "маршей возвращения", стоящий за организацией беспорядков и провокаций на границе сектора Газы, призвал участников "марша" не приближаться к забору безопасности.

Тем не менее, 19-20 октября на границе Газы продолжались беспорядки. В результате действий поджигателей около границы с сектором на израильской территории возникло не менее пяти полевых и лесных пожаров. ВВС ЦАХАЛа дважды за эти два дня наносили предупредительные удары по группам поджигателей в Газе. Но в целом уровень напряженности на границе снизился.

18 октября СМИ сообщали о скоплении военной техники на южном участке границы с сектором Газы. Отмечалось, что в течение дня к границе с Газой были направлены десятки единиц тяжелой военной техники: танки, пушки, бронетранспортеры в рамках подготовки к возможной операции в секторе Газы против ХАМАСа.

Вечером 18 октября управление аэропортов сообщило об изменении направления взлетов и посадок самолетов в аэропорту имени Бен-Гуриона в связи с обострением ситуации на юге страны.

В ряде публикаций высказывалось предположение о возможном скором начале военной операции в Газе. Пресс-служба ЦАХАЛа эти сообщения не комментировала.





