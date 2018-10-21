СМИ: Нетаниягу остановил разрушение Хан аль-Ахмар, получив компромиссное предложение от ПА

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу распорядился заморозить разрушение незаконной бедуинской деревни Хан аль-Ахмар, так как представители палестинской администрации передали Израилю предложение о добровольном переселении жителей на частные земли, принадлежащие палестинским арабам, сообщают радиостанция "Галей ЦАХАЛ" и газета "Маарив а-Шавуа".

Согласно опубликованной информации, речь идет о землях, находящихся в периферийных районах Палестинской автономии, удаленных от нынешнего месторасположения Хан аль-Ахмар. Предложение поступило десять дней назад, и, как сообщает "Галей ЦАХАЛ", оно сформулировано с ведома и одобрения главы ПА Махмуда Аббаса. К настоящему моменту это предложение рассматривается.

Вечером 20 октября официальные источники сообщили, что принято решение о замораживании на неопределенный срок процесса разрушения Хан аль-Ахмар. "Мы намерены использовать все возможности для переговоров и для обсуждения предложений, поступивших из различных структур, в том числе в последние дни", – говорится в сообщении, опубликованном источниками в окружении премьер-министра.

Это решение Нетаниягу вызвало резкую критику со стороны партнеров по правительственной коалиции.

Из канцелярии министра обороны Авигдора Либермана передали: "Решение об отсрочке разрушения Хан аль-Ахмар принято вопреки позиции министар обороны и несмотря на категорическое возражение главы оборонного ведомства".

Депутат Кнессета Бецалель Смотрич ("Байт Иегуди") назвал решение премьер-министра "возмутительным и вызывающим беспокойство". Депутат призвал коллег по коалиции присоединиться к поездке в Хан аль-Ахмар, которую организовывает движение "Регавим". Поездка запланирована на вечер 22 октября, когда в Кнессете будут проходить голосования по законопроектам, представленным коалицией.

Министр просвещения и глава "Байт Иегуди Нафтали Беннет воздержался от прямой критики в адрес премьер-министра. "Хан аль-Ахмар будет разрушен. Речь идет о незаконно построенных домах, разрушение которых утверждено БАГАЦем. В правовом государстве законы соблюдаются даже когда международное сообщество возражает и угрожает. "Байт Иегди" проследит, чтобы так было и в этом случае", – заявил Беннет.

В социальных сетях сторонники "Байт Иегуди" призывают национально-религиозную партию потребовать от Нетаниягу немедленно отменить свое решение. В противном случае, по мнению сторонников "Байт Иегуди", партия должна покинуть правительственную коалицию.

В свою очередь, депутат Кнессета Михаль Биран ("Сионистский лагерь") призвала Нетаниягу не поддаваться давлению справа. "Не делайте того, что вы делаете всегда: не поддавайтесь давлению своих сторонников. Израиль не извлечет никакой пользы из разрушения нескольких домов, лишь покроет позором свое имя", – заявила депутат.

Решение Нетаниягу критикуют и журналисты, как правило поддерживающие премьера. Обозреватель 20-го канала ИТВ Шимон Риклин написал в своем микроблоге Twitter: "Не надо вести переговоры. Не надо рассказывать сказки. Не надо бояться германских наглецов. Не надо пугать самих себя и не надо тратить время. Надо немедленно разрушить Хан аль-Ахмар, форпост, построенный на антисемитские деньги".

В воскресенье, 21 октября, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил в ходе совместной пресс-конференции с министром финансов США Стивом Менучиным: "Решение о демонтаже Хан аль-Ахмар принято судом, я не собираюсь откладывать его реализацию на неопределенный срок, а лишь на короткое время. Кабинет примет решение о том, какое время предоставить для переговоров о добровольном переселении жителей. Эти переговоры не будут длительными, и я полагаю, что эвакуация будет добровольной".

Утром 21 октября состоится специальное заседание военно-политического кабинета, в ходе которого будет обсуждаться решение отложить разрушение Хан аль-Ахмар. Министры обсудят также ситуацию в секторе Газы.

Напомним, что еще 23 сентября представители гражданской администрации в Иудее и Самарии вручили жителям деревни Хан аль-Ахмар уведомление о том, что они должны покинуть дома до 1 октября.

Строения в Хан аль-Ахмар, расположенном неподалеку от Кфар-Адумим, были возведены без соответствующих разрешений. Гражданская администрация издала распоряжение о разрушении зданий.

Жители подали иск в БАГАЦ, который утвердил законность распоряжения о разрушении.





