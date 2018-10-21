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Кабинет утвердил отсрочку разрушения Хан аль-Ахмар

время публикации: 15:16 | последнее обновление: 15:16 блог версия для печати фото
Кабинет утвердил отсрочку разрушения Хан аль-Ахмар
Нафтали Беннет и Айелет Шакед голосовали против данного решения
Кабинет утвердил отсрочку разрушения Хан аль-Ахмар

Днем в воскресенье, 21 октября, военно-политический кабинет утвердил отсрочку разрушения незаконной бедуинской деревни Хан аль-Ахмар, чтобы обсудить предложение ПНА о добровольном переселении жителей на частные земли, принадлежащие палестинским арабам.

Министры от партии "Байт Иегуди" Нафтали Беннет и Айелет Шакед голосовали против данного решения.

Ранее в связи с поступившим от палестинской администрации предложением премьер-министр Биньямин Нетаниягу распорядился заморозить разрушение деревни Хан аль-Ахмар.

Речь идет о землях, находящихся в периферийных районах Палестинской автономии, удаленных от нынешнего месторасположения Хан аль-Ахмар. Предложение поступило десять дней назад, и, как сообщали СМИ, оно было сформулировано с ведома и одобрения главы ПНА Махмуда Аббаса.

Решение Нетаниягу вызвало резкую критику со стороны партнеров по правительственной коалиции.

Из канцелярии министра обороны Авигдора Либермана передали: "Решение об отсрочке разрушения Хан аль-Ахмар принято вопреки позиции министар обороны и несмотря на категорическое возражение главы оборонного ведомства". Депутат Кнессета Бецалель Смотрич ("Байт Иегуди") назвал решение премьер-министра "возмутительным и вызывающим беспокойство". Депутат призвал коллег по коалиции присоединиться к поездке в Хан аль-Ахмар, которую организовывает движение "Регавим". Поездка запланирована на вечер 22 октября, когда в Кнессете будут проходить голосования по законопроектам, представленным коалицией.

Министр просвещения и глава "Байт Иегуди Нафтали Беннет воздержался от прямой критики в адрес премьер-министра. "Хан аль-Ахмар будет разрушен. Речь идет о незаконно построенных домах, разрушение которых утверждено БАГАЦем. В правовом государстве законы соблюдаются даже когда международное сообщество возражает и угрожает. "Байт Иегуди" проследит, чтобы так было и в этом случае", – заявил Беннет.

В социальных сетях сторонники "Байт Иегуди" призывают национально-религиозную партию потребовать от Нетаниягу немедленно отменить свое решение. В противном случае, по мнению сторонников "Байт Иегуди", партия должна покинуть правительственную коалицию.

В свою очередь, депутат Кнессета Михаль Биран ("Сионистский лагерь") призвала Нетаниягу не поддаваться давлению справа. "Не делайте того, что вы делаете всегда: не поддавайтесь давлению своих сторонников. Израиль не извлечет никакой пользы из разрушения нескольких домов, лишь покроет позором свое имя", – заявила депутат.

Напомним, что еще 23 сентября представители гражданской администрации в Иудее и Самарии вручили жителям деревни Хан аль-Ахмар уведомление о том, что они должны покинуть дома до 1 октября. Строения в Хан аль-Ахмар, расположенном неподалеку от Кфар-Адумим, были возведены без соответствующих разрешений. Гражданская администрация издала распоряжение о разрушении зданий. Жители подали иск в БАГАЦ, который утвердил законность распоряжения о разрушении.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 21 октября 2018 г.
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Разрушение незаконной деревни Хан аль-Ахмар отложено на неопределенный срок
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