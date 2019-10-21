Нетаниягу вернул президенту мандат на формирование правительства

Вечером в понедельник, 21 октября, премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявил о возвращении мандата на формирование правительства президенту Реувену Ривлину. Нетаниягу сообщил о своем решении президенту по телефону.

В видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, Нетаниягу возлагает ответственность за срыв коалиционных переговоров на Бени Ганца, который, по его словам, "раз за разом отвергал все предложения". Он назвал лидера "Кахоль Лаван" "заложником Лапида и Либермана".

Решение вернуть мандат Нетаниягу принял в день своего 70-летия, за два дня до истечения отведенных ему законом 28 дней.

На прошлой неделе глава правительства опубликовал предложение фракции "Кахоль Лаван" о переговорах, однако оно было отклонено, и это поставило точку на попытках Биньямина Нетаниягу сформировать коалицию.

В соответствующим с действующим законодательством президент Ривлин имеет 72 часа для консультаций с главами партий, прошедших в Кнессет 22-го созыва, после чего примет решение передавать ли мандат главе "Кахоль Лаван" Бени Ганцу или передавать его Кнессету.

Бени Ганц будет иметь 28 дней, и если ему не удастся сформировать коалицию, то начнется отсчет 21 дня, в течение которых каждый депутат (в том числе Нетаниягу и Ганц) получат право на формирование коалиции, если же и по истечению и этого срока коалиция создана не будет, Кнессет 22-го созыва будет распущен и в стране объявят третьи за год выборы.

В политических кругах полагают, что Ривлин передаст мандат Ганцу, однако шансы Ганца на формирование правительства призрачны, и судьба Кнессета 22-го созыва будет решена в первые две недели декабря одновременно с публикацией решения юридического советника правительства Авихая Мандельблита по уголовным делам Биньямина Нетаниягу.

В "Ликуде" опасаются, что Ганц попытается сформировать правительство меньшинства, опирающиеся на "Кахоль Лаван", "Аводу" и "Демократический лагерь" при поддержке Объединенного арабского списка. Для того, чтобы была возможность привести к присяге такое правительство, необходимо, чтобы партия "Наш дом Израиль" воздержалась при голосовании и не покинула зал. Такая возможность расценивается как крайне низкая. Считается реальным лишь договоренность между "Кахоль Лаван" и НДИ, согласно которой такое правительство будет приведено к присяге на ограниченное время, по истечении которого вновь будут объявлены выборы.





