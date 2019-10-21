Путин поздравил Нетаниягу с юбилеем и обсудил с ним ситуацию в Сирии

В понедельник, 21 октября, президент России Владимир Путин позвонил по телефону премьер-министру Израиля Биньямину Нетаниягу.

Как сообщает пресс-служба Кремля, обсуждались "актуальные вопросы двусторонней повестки и ситуация в Сирии".

Российский президент поздравил с юбилеем Нетаниягу, которому сегодня исполнилось 70 лет. Судя по сообщению кремлевской пресс-службы, Путин также направил премьер-министру Израиля поздравительную телеграмму.

Текст телеграммы звучит так: "Уважаемый господин Нетаньяху, примите сердечные поздравления по случаю 70-летия. Вы по праву пользуетесь высоким авторитетом среди соотечественников и за рубежом. В России Вас знают как принципиального сторонника укрепления дружественных связей между нашими государствами, вносящего большой личный вклад в развитие взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в самых различных областях. Искренне ценю наши конструктивные, деловые отношения. Рассчитываю на продолжение содержательного диалога с Вами и плодотворной совместной работы на благо российского и израильского народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности. Желаю Вам доброго здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности. С уважением, Владимир Путин".



