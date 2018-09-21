Очередной "марш" на границе Газы; ВВС ЦАХАЛа ответили атаками на провокации

В пятницу, 21 сентября, на границе сектора Газы, по данным пресс-службы ЦАХАЛа, собрались около 10 тысяч арабов-участников очередного "марша возвращения", на этот раз названного его организаторами "За снятие осады".

Для участия в "марше" к границе приехал глава администрации ХАМАСа в секторе Газы Яхья Сануар, выступивший со словами поддержки участников акции и сфотографировавшийся с двумя "огненными змеями" с фотографиями "шахидов".

Были зафиксированы несколько очагов беспорядков. Участники "акции протеста" бросали в сторону израильских военнослужащих камни, взрывные устройства и бутылки с "коктейлем Молотова", жгли покрышки.

Один военнослужащий получил легкие ранения в результате взрыва гранаты и был доставлен в больницу.

На провокации участников "марша" ВВС ЦАХАЛа ответили атаками в северной части сектора Газы.

Силы Армии обороны Израиля использовали средства для разгона демонстраций и открывали огонь в случаях, предусмотренных инструкциями, чтобы пресечь попытки причинить вред израильским солдатам или нанести урон инфраструктуре безопасности.

По данным минздрава Газы, в результате действий израильских военнослужащих убит один участник "марша"; 312 палестинцев получили травмы, ранения или отравления слезоточивым газом.





