Стрельба на свадьбе в деревне Басмат-Табун, застрелены два человека

В результате стрельбы, открытой одним из гостей на свадьбе в бедуинской деревне Басмат-Табун (к востоку от Хайфы, Нижняя Галилея), были убиты мужчина и женщина. Еще два человека получили ранения.

По свидетельствам очевидцев, стрельба стала следствием конфликта и драки между несколькими гостями. Погибшие, Ибрагим Саади и Биан Длаика, родственники жениха, не принимали участия в конфликте и стали жертвами случайных пуль.

В частности, один из гостей рассказал, что Биан сидела за столом, а когда началась стрельба - бросилась искать свою дочь.

23-летний мужчина получил тяжелые ранения, а 40-летний был ранен легко.

Полиция проводит расследование этого инцидента.