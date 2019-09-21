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В Израиле

Стрельба на свадьбе в деревне Басмат-Табун, застрелены два человека

время публикации: 05:47 | последнее обновление: 06:23 блог версия для печати фото
Басмат-Табун

В результате стрельбы, открытой одним из гостей на свадьбе в бедуинской деревне Басмат-Табун (к востоку от Хайфы, Нижняя Галилея), были убиты мужчина и женщина. Еще два человека получили ранения.

По свидетельствам очевидцев, стрельба стала следствием конфликта и драки между несколькими гостями. Погибшие, Ибрагим Саади и Биан Длаика, родственники жениха, не принимали участия в конфликте и стали жертвами случайных пуль.

В частности, один из гостей рассказал, что Биан сидела за столом, а когда началась стрельба - бросилась искать свою дочь.

23-летний мужчина получил тяжелые ранения, а 40-летний был ранен легко.

Полиция проводит расследование этого инцидента.

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