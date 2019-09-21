Объединенный арабский список склоняется к тому, чтобы рекомендовать Ганца на пост премьера

В субботу, 21 сентября, СМИ сообщили, что Объединенный арабский список склоняется к тому, чтобы рекомендовать главу партии "Кахоль Лаван" Бени Ганца на пост премьер-министра.

Депутат Ахмад Тиби заявил, что обсуждение этого вопроса, проведенное сегодня главами четырех партий, было весьма обстоятельным, однако окончательное решение будет принято в воскресенье.

Известно, что представители партии БАЛАД возражали против рекомендации Ганца на пост премьера, однако подчинились большинству и пообещали не разваливать фракцию. Следуя этому обещанию, они не станут торпедировать решение фракции, но и не поддержат его публично.

Между тем, такое решение дает Ганцу большинство рекомендующих (57 против 55 рекомендаций Нетаниягу); в этом случае развитие ситуации зависит от того, что решит Либерман.

Завтра в 17:00 состоится специальное заседание фракции НДИ, перед началом которого глава партии Авигдор Либерман сделает заявление для СМИ. Ожидается, что он объявит, кого порекомендует его партия на пост премьер-министра Израиля.

Добавим, что партия, получившая право первой формировать правительство, автоматически получает и руководство организационной комиссией Кнессета на время коалиционных переговоров. В политических кругах не исключают, что в случае если эту комиссию возглавит представитель "Кахоль Лаван", то партия Ганца предпримет попытку переизбрать спикера Кнессета. По некоторым слухам, "Кахоль Лаван" намерена выдвинуть на эту должность депутата Меира Коэна. Кнессет 22-го созыва будет приведен к присяге 3 октября.





