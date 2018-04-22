Закон о призыве ультраортодоксов: Лицман выдвинул новый ультиматум

Заместитель министра здравоохранения Яаков Лицман ("Яадут а-Тора") заявил в минувшие выходные, что если закон о призыве не будет утвержден до середины июля, ультраортодоксы покинут правительственную коалицию.

Как сообщил сайт "Кикар а-Шабат", Лицман сделал это заявление, выступая на мероприятии гурских хасидов в Давосе. На мероприятии присутствовал глава хасидского двора Гур.

Яаков Лицман напомнил, что он добивался утверждения закона еще до окончания зимней сессии Кнессета. "Не было необходимости спешно принимать бюджет, еще было достаточно времени, а закон о призыве надо было принимать срочно, он должен быть утвержден не позднее сентября", – сказал Лицман.

Он подверг критике своих коллег по ультраортодоксальному блоку, заявив, что "только отсутствие единства в наших рядах привело к ситуации, в которой закон принят лишь в предварительном чтении, да и сам закон – пустышка".

Заместитель министра здравоохранения обозначил сроки, в которые он требует принять закон. "Через неделю Кнессет возобновляет работу, есть время начала месяца ав (середина июля), чтобы утвердить закон. Вскоре после этого Кнессет уходит на каникулы. Если закон не будет принят до того момента, я настою на созыве Совета знатоков Торы для принятия решения о выходе из правительственной коалиции", – объявил Лицман.

Напомним, что в соответствии с соглашением, достигнутым в период коалиционного кризиса вокруг закона о призыве, окончательная редакция законопроекта объединит уже принятый в предварительном чтении с тем, который в настоящее время разрабатывается комиссией министерства обороны. Депутат Кнессета от партии "Наш дом Израиль" Одед Форер ранее заявлял в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il, что безусловным преимуществом будет обладать закон, разрабатываемый министерством обороны. "Объединение законов это игра слов. Когда объединяют законы, речь идет о том, что частный законопроект поглощается правительственным. Это то, что произойдет. Как мы и говорили, продвигаться будет только закон, разработанный комиссией министерства обороны", – сказал он.





