Мэр Димоны допрошен по подозрению в сексуальных домогательствах

В воскресенье, 22 апреля, следователи отдела по борьбе с организованной преступностью (ЛАХАВ-433) закончили допрос мэра одного из городов на юге Израиля. Радиостанция "Кан Бет" передала, что речь идет об "известном человеке".

По предварительным данным, он подозревается в нарушении нескольких пунктов Закона о предотвращении сексуальных домогательств.

По информации 10-го канала ИТВ, после допроса мэр был освобожден без каких-либо ограничений.

В полиции отмечают, что после окончания проверки жалобы дело будет передано в прокуратуру.

Позднее к публикации была разрешена информация о том, что был допрошен мэр Димоны Бени Битон. Его адвокат утверждает, что слухи о сексуальных домогательствах были распространены политическими соперниками мэра накануне выборов в местные советы.