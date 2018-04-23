СМИ: дочь и зять Трампа приедут на открытие посольства США в Иерусалиме

В воскресенье, 22 апреля, стало известно, что на открытие посольства США в Иерусалиме из Вашингтона приедет около 250 официальных лиц. Делегацию возглавит министр финансов Стивен Мнучин.

Вместе с тем, 10-й канал израильского телевидения передал, что в делегацию войдут дочь и зять президента США Дональда Трампа, Иванка и Джаред Кушнер. Кроме того, в Израиль приедут 40 сенаторов и конгрессменов, а также главы еврейских организаций.

Издание "Маарив" написало в свою очередь, что несколько недель назад госдепартамент США дал понять Иерусалиму, что Дональд Трамп не сможет присутствовать на этом историческом событии в связи с высокой занятостью.

Тем не менее, в начале марта во время встречи с Биньямином Нетаниягу в Белом доме Дональд Трамп уклончиво ответил на вопрос, приедет ли он. "Посмотрим, мы хотим построить это здание очень быстро", - сказал он.

23 февраля госдепартамент США официально подтвердил планы американской администрации перенести посольство США в Иерусалим. Также была названа дата - 14 мая.

Ранее израильский "10 канал" сообщил, что перенос посольства будет осуществлен в три этапа.

На первом этапе переезда посольство расположится в столичном квартале Арнона, где в настоящее время находится консульский отдел американского посольства. Новая табличка у входа в здание будет сообщать о том, что здесь находится "Посольство Соединенных Штатов в Иерусалиме". Тем не менее, здание в районе Арнона будет считаться временным "домом" посольства.

Сотрудники консульского отдела уже уведомлены о том, что с 14 мая станут сотрудниками посольства США в Иерусалиме. Вместе с тем, консульский отдел продолжит по-прежнему оказывать услуги населению: как израильтянам, так и палестинцам. Место жительства посла Дэвида Фридмана на этом этапе останется прежним, он продолжит жить в Герцлии, работая при этом как в своем офисе в Тель-Авиве, так и в иерусалимском офисе.

В рамках второго этапа посольство США в Тель-Авиве станет "отделением" посольства в Иерусалиме. Некоторые из американских дипломатов будут переведены в Тель-Авива в Иерусалим.

Третий этап переноса посольства будет ознаменован его переездом в постоянное здание, строительство которого к тому времени завершится. Все сотрудники посольства будут работать в иерусалимском офисе. Консульский отдел на улице Агрон (Иерусалим), занимающийся вопросами американо-палестинских отношений, останется на своем месте.