Коалиционные переговоры: "Ликуд" беседует с НДИ и ждет Кахлона

Коалиционные переговоры, начавшиеся накануне встречей представителей "Ликуда" и НДИ, будут сложными и для формирования коалиции Нетаниягу потребуются все 42 дня, которые предоставлены ему законом. Такую оценку высказал в беседе с корреспондентом NEWSru.co.il выскопоставленный источник в израильской политической системе.

На встрече представителей "Ликуда" и НДИ переговоры не велись. Представители Либермана лишь представили свои требования и свое видение будущей коалиции. Стороны договорились о встрече в ближайшее время, однако в настоящий момент ее дата не назначена.

Вечером 21 апреля телеканал "Кан 11" сообщил, что одновременно с коалиционными переговорами между "Ликудом" и НДИ эти партии обсуждают возможность полного слияния и превращения в единую политическую структуру. Как сообщает "Кан 11", переговоры находятся на продвинутой стадии и ведут их высокопоставленные фигуры в "Ликуде". Как подчеркивают в правящей партии, судьба переговоров будет зависеть от требований НДИ. "Если в партии Либермана потребуют представительства в ЦК "Ликуда", объединения не будет", – цитирует телеканал слова представителей "Ликуда".

В НДИ категорически отвергли это сообщение. "Нет никаких переговоров или контактов по этому вопросу. Все это дезинформация, распространяемая на фоне предстоящей борьбы за власть в "Ликуде". Есть несколько претендентов, которые обсессивно заняты распространением слухов и фантастических сценариев. Эти люди, которые считают себя потенциальными преемниками лидера, ведут бессодержательную борьбу и наносят ущерб процессу создания правой коалиции", – говорится в сообщении НДИ.

В "Ликуде" заявляют, что инициатива начала коалиционных переговоров в пасхальную неделю принадлежала партии НДИ. В то же время источник в политической системе высказал предположение, согласно которому целью незамедлительного начала коалиционных переговоров было оказание давления на партию "Кулану".

Встреча между Биньямином Нетаниягу и лидером "Кулану" Моше Кахлоном все еще не назначена, однако в окружении министра финансов не исключают возможности того, что она состоится уже на этой неделе. В "Ликуде" заинтересованы в быстром достижении соглашения о создании единой фракции. В "Кулану" нет единого мнения по этому поводу. В то время как министр экономики Эли Коэн активно выступает за союз с "Ликудом", глава фракции Рои Фолькман категорически возражает против подобного шага. Ранее публиковалась информация, согласно которой Фолькман угрожал покинуть Кнессет, если соглашение с "Ликудом" будет утверждено. Сам депутат отверг эти слухи. Позиция Кахлона неизвестна, однако он готов будет начать переговоры, которые будут касаться не только портфелей и полномочий в нынешнем правительстве, но и процесса слияния двух партий. В "Кулану" намерены потребовать для своих представителей права баллотироваться на будущих праймериз в "Ликуде" вне связи с тем, когда они пройдут и истечет ли к тому моменту положенный срок пребывания в партии. Еще одним условием, которое выдвинет "Кулану", является сохранение автономного права на реализацию норвежского закона.

Если Кахлон, став министром, подаст в отставку из Кнессета, депутатом станет следующий кандидат от "Кулану" – Тали Плоскова, а не следующий кандидат в списке "Ликуда".

Телеканал "Решет" сообщил, что "Ликуд" намерен предложить Моше Кахлону пост министра иностранных дел. В то же время отмечается, что, если Кахлон будет настаивать на получении поста главы минфина, его требование будет удовлетворено.

Как стало известно NEWSru.co.il, Нетаниягу намерен распределять министерские портфели на основании коэффициента 1 министерство на 2,5 депутата. Таким образом, НДИ и "Ихуд Мифлагот а-Ямин" получат два портфеля, ШАС – 3, "Яадут а-Тора" – 2 поста замминистра и, скорее всего, руководство финансовой комиссией Кнессета. Число портфелей, которое получит партия "Кулану" зависит от результатов переговоров с "Ликудом". Правящей партии останутся 13-14 портфелей, а общее число министров или заместителей министров с полномочиями министров предположительно составит 24-25. В прошлом правительстве был 21 министр.





