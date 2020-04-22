Правительство утвердило новые ограничения на День памяти, День независимости и Рамадан
В среду, 22 апреля, правительство утвердило расширение карантинных мер на День памяти павших военнослужащих ЦАХАЛа и жертв террора, День независимости и праздник Рамадан.
В соответствии с решением правительства, будет запрещено посещение военных кладбищ и мемориалов. Подъезды к ним будут перекрыты полицией. Участники совещания призвали семьи погибших посетить кладбища в дни, предшествующие Дню памяти, в соответствии с правилами ограничения числа присутствующих и соблюдения "социальной дистанции".
Траурные мероприятия будут проводиться без публики.
Кроме того, принято решение о введении "полного карантина" в День Независимости с использованием мер, которые применялись во время праздника Песах.
В населенных пунктах с преимущественно мусульманским населением в течение месяца Рамадан (23 апреля – 23 мая) будет введен жесткий карантин в вечерние часы.
Тами Шелах, председатель организации вдов и сирот ЦАХАЛа, осудила решение главы правительства Биньямина Нетаниягу закрыть кладбища в День памяти. Тем не менее, она обратилась к семьям, потерявших близких, с просьбой оставаться дома в День памяти.
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В День памяти кладбища будут закрыты, в День независимости – "полный карантин"