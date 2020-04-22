На строительном объекте в Ришон ле-Ционе частично обрушилось здание

В среду, 22 апреля, около 9:50 поступило сообщение об аварии на строительном объекте на улице Авраам Бума Шавит в Ришон ле-Ционе. Согласно опубликованной информации, от удара подъемного крана частично обрушилось здание.

По сообщению медиков службы "Маген Давид Адом", нет пострадавших в непосредственной близости от здания. Изначально спасатели опасались, что под обломками здания находятся застрявшие люди. Однако после тщательной проверки выяснилось, что находившиеся там не пострадали и самостоятельно покинули место аварии.

В настоящий момент спасатели продолжают осматривать территорию строительного объекта.

Эфи Бар, глава округа "Аялон" в службе скорой помощи сообщил: "Мы быстро прибыли на место происшествия и вместе со спасателями и пожарными приступили к прочесыванию территории. Как выяснилось, чудом никто не пострадал. Наши сотрудники остаются на месте и готовы оказать помощь, если это потребуется".

Информация уточняется.