Иерусалим:
21 - 28°
Тель-Авив:
17 - 26°
Эйлат:
24 - 30°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В Израиле22 апреля 2020 г., 14:06

Разрешено к публикации: предотвращен теракт на стадионе "Тедди" в Иерусалиме

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Разрешено к публикации: предотвращен теракт на стадионе "Тедди" в Иерусалиме

Общая служба безопасности (ШАБАК) заявляет о предотвращении теракта на стадионе "Тедди" в Иерусалиме и задержании трех боевиков ХАМАСа. Один из задержанных в декабре минувшего года посетил матч "Бейтара" на стадионе с целью сбора информации.

Задержанные - Ахмад Саджида (27 лет), житель лагеря беженцев Каландия, несколько лет назад потерял руку в процессе изготовления самодельного взрывного устройства, Махмуд Хамед (26 лет), житель Кафр-Акаб, и Омер Ид (24 года), житель деревни Дир-Джарир в округе Биньямин, - познакомились во время учебы в Бирзейтском университете, где действует одна из крупнейших ячеек ХАМАСа в ПА.

Сообщается, что боевики в прошлом году уже принимали участие в ряде попыток совершить теракты с помощью взрывных устройств против израильских военнослужащих.

Помимо теракта на стадионе, боевики планировали совершить серию нападений на военнослужащих ЦАХАЛа в округе Биньямин.

Террористы были задержаны в прошлом месяце, однако информация об их задержании была разрешена к публикации 22 апреля.

facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

15:39 Полиции не разрешат триангуляцию телефонов граждан, обязанных находиться на карантине
15:16 Биньямин Нетаниягу встретится с лидерами "Ямины"
15:02 Правительство утвердило новые ограничения на День памяти, День независимости и Рамадан
14:37 "Паскович": свежемороженое мясо, рыба, овощи, ягоды – с доставкой на дом
14:06 Разрешено к публикации: предотвращен теракт на стадионе "Тедди" в Иерусалиме
13:46 Бедуин из Тель-Шевы подозревается в угрозах в ходе конфликта на шоссе
13:24 Бывший полицейский признан виновным в убийстве жены
12:03 В супермаркете Афулы женщину ударили ножом
11:21 По подозрению в причастности к убийству в Тель-Авиве задержаны еще два человека
10:38 На стройке в Беэр-Шеве погиб рабочий
...