Разрешено к публикации: предотвращен теракт на стадионе "Тедди" в Иерусалиме

Общая служба безопасности (ШАБАК) заявляет о предотвращении теракта на стадионе "Тедди" в Иерусалиме и задержании трех боевиков ХАМАСа. Один из задержанных в декабре минувшего года посетил матч "Бейтара" на стадионе с целью сбора информации.

Задержанные - Ахмад Саджида (27 лет), житель лагеря беженцев Каландия, несколько лет назад потерял руку в процессе изготовления самодельного взрывного устройства, Махмуд Хамед (26 лет), житель Кафр-Акаб, и Омер Ид (24 года), житель деревни Дир-Джарир в округе Биньямин, - познакомились во время учебы в Бирзейтском университете, где действует одна из крупнейших ячеек ХАМАСа в ПА.

Сообщается, что боевики в прошлом году уже принимали участие в ряде попыток совершить теракты с помощью взрывных устройств против израильских военнослужащих.

Помимо теракта на стадионе, боевики планировали совершить серию нападений на военнослужащих ЦАХАЛа в округе Биньямин.

Террористы были задержаны в прошлом месяце, однако информация об их задержании была разрешена к публикации 22 апреля.