Девочка из Газы, раненная во время ликвидации террориста, получила гражданство Израиля

16-летняя Мария Аман из сектора Газы на этой неделе получила гражданство Израиля. Синее удостоверение личности гарантирует ей то, что она не будет выслана в сектор Газы. 10-канал ИТВ посвятил Марии один из новостных сюжетов.

Десять лет назад автомобиль, в котором находилась семья Аман, оказался рядом с автомобилем, в котором находился разыскиваемый спецслужбами Израиля активист "Исламского джихада". Вертолет ВВС ЦАХАЛа выпустил по автомобилю террористов две ракеты, одна из которых поразила цель, другая - попала в автомобиль семьи Аман. Мать и трое сестер и братьев Марии погибли. Девочка, ее отец и брат получили тяжелые ранения. Марию парализовало ниже шеи.

Государство Израиль признало, что ошибка военных стала причиной ранения девочки из Газы, потерявшей близких. Мария была доставлена в Израиль для лечения. В октябре 2009 года Марию перевели в реабилитационный центр "Алин" в Иерусалиме. Ее соседом по палате оказался мальчик из Беэр-Шевы, раненый во время ракетного обстрела города из сектора Газы.

Пять лет Мария, ее брат и отец, имея статус беженцев, жили в иерусалимском реабилитационном центре.

В репортаже 10-го канала можно было увидеть, что Мария говорит на иврите, занимается живописью: рисует девочка, держа во рту кисть.

В репортаже отмечалось, что ни Мария, ни ее отце, ни брат не могут вернуться в сектор Газы, после той помощи, которую они получили от министерства обороны Израиля.

В понедельник, 21 августа, Мария Аман посетила отделение в МВД, в котором ей был выдан синий "теудат зеут".