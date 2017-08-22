Водитель нашел в автобусе 10.000 долларов и вернул их пассажиру

Представитель автобусной компании "Афиким" принес в отделение полиции 10.000 долларов, перевязанных резинкой, и попросил помочь найти потерявшего их пассажира.

Пресс-служба полиции сообщает, что на прошлой неделе, в ночь с четверга на пятницу, водитель автобуса 422-го маршрута, курсирующего между Бней-Браком и Иерусалимом, на конечной остановке обнаружил в салоне крупную сумму денег, которая, по всей видимости, была потеряна пассажиром. Он передал деньги диспетчеру.

На следующий день диспетчер принес находку в отделение полиции.

На время поиска владельца денег - сверток положили в сейф. В это же время полиция опубликовала в местной газете, выходящей в Бней-Браке, объявление о находке.

Пресс-служба правоохранительных органов сообщает, что житель Бней-Брака, увидев объявление в газете, позвонил по указанному в газете телефону и рассказал, что он потерял крупную сумму денег в долларах. Мужчина смог точно назвать сумму, а также другие подробности, которые мог знать только он.

Пресс-служба полиции сообщает, что в среду, 23 августа, деньги будут возвращены владельцу.





