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В Израиле

Первое шоссе перекрыто в район перекрестка Альмог из-за ДТП

время публикации: 15:45 | последнее обновление: 15:47 блог версия для печати

На шоссе №1, на участке между Бейт а-Арава и перекрестком Альмог, произошло столкновение двух автомобилей.

Пресс-служба полиции сообщила, что звонившие в полицию и "скорую" сообщили, что два человека оказались заблокированы в машине. По всей видимости, они тяжело ранены.

К месту происшествия отправлены амбулансы службы скорой помощи "Маген Давид Адом".

Шоссе №1 в районе аварии перекрыто для движения транспорта в обоих направлениях.

Пресс-служба МАДА сообщила, что в результате аварии пострадали шесть человек, четверо из которых получили тяжелые травмы.

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