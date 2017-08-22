Первое шоссе перекрыто в район перекрестка Альмог из-за ДТП

На шоссе №1, на участке между Бейт а-Арава и перекрестком Альмог, произошло столкновение двух автомобилей.
Пресс-служба полиции сообщила, что звонившие в полицию и "скорую" сообщили, что два человека оказались заблокированы в машине. По всей видимости, они тяжело ранены.
К месту происшествия отправлены амбулансы службы скорой помощи "Маген Давид Адом".
Шоссе №1 в районе аварии перекрыто для движения транспорта в обоих направлениях.
Пресс-служба МАДА сообщила, что в результате аварии пострадали шесть человек, четверо из которых получили тяжелые травмы.