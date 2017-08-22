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В Израиле

Помещен под домашний арест бизнесмен, причастный к ДТП со смертельным исходом на шоссе №2

время публикации: 15:57 | последнее обновление: 15:57 блог версия для печати

Во вторник, 22 августа, мировой суд в Петах-Тикве постановил поместить под домашний арест сроком на пять дней водителя, причастного к ДТП на шоссе №2, в результате которого погибла пожилая женщина.

Речь идет о 50-летнем бизнесмене и адвокате из Кейсарии. Он подозревается в том, что 18 августа сбил женщину и бросил ее на произвол судьбы. В результате потерпевшая скончалась от полученных травм.

Адвокат подозреваемого заявил, что его подзащитный невиновен и что он действовал, как любой рядовой гражданин.

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