Помещен под домашний арест бизнесмен, причастный к ДТП со смертельным исходом на шоссе №2

Во вторник, 22 августа, мировой суд в Петах-Тикве постановил поместить под домашний арест сроком на пять дней водителя, причастного к ДТП на шоссе №2, в результате которого погибла пожилая женщина.

Речь идет о 50-летнем бизнесмене и адвокате из Кейсарии. Он подозревается в том, что 18 августа сбил женщину и бросил ее на произвол судьбы. В результате потерпевшая скончалась от полученных травм.

Адвокат подозреваемого заявил, что его подзащитный невиновен и что он действовал, как любой рядовой гражданин.