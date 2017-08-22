2-й канал: двое репатриантов из СНГ воюют на стороне "Исламского государства"

Во вторник, 22 августа, 2-й канал ИТВ сообщил, что, по данным Общей службы безопасности, 20 израильтян воюют в Сирии на стороне "Исламского государства". Среди присоединившихся к группировке - двое евреев, принявших ислам.

В сюжете корреспондента 2-го канала ИТВ Гилада Шальмора говорилось о том, что в последнее время для борьбы с явлением, за которым с тревогой наблюдают спецслужбы Израиля, министр внутренних дел Арье Дери предложил внести поправку в закон, позволяющую лишать гражданства израильтян, действия которых создают угрозу для безопасности Израиля. Эта поправка позволяет лишать гражданства также тех, кто в настоящий момент находится за пределами страны. Ранее процесс лишения гражданства можно было запустить только тогда, когда подозреваемый в террористической деятельности находился в Израиле.

По словам Арье Дери, поправка была им предложена после того, как представители служб безопасности сделали однозначный вывод: единственным эффективным способом борьбы с этим явлением является лишение гражданства.

По информации 2-го канала, на этой неделе поправка вступила в силу. Общая служба безопасности передала в МВД список из 20 израильтян, воюющих на стороне "Исламского государства". В репортаже отмечалось, что копия списка находится в редакции 2-го канала.

2-й канал сообщил, что в списке есть имена двух репатриантов из стран СНГ. Это 28-летняя женщина, бывшая жительница Ашдода, и 32-летний мужчина, проживавший житель Лода. Они приняли ислам, о чем была сделана соответствующая запись в управлении регистрации населения при МВД еще до того, как они присоединились к террористической группировке.





