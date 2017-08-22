"Хайфа Химикалим" закроет завод на севере, работники будут уволены

Компания "Хайфа Химикалим" сообщила во вторник, 22 августа, о закрытии завода на севере страны, расположенного в Хайфе, и увольнении работников предприятия.

Завод будет закрыт в связи с решением об опустошении хранилища аммиака в Хайфе.

В компании добавили, что в ближайшие дни работники получат письма с приглашением на слушание перед увольнением.

Согласно решению Верховного суда от 27 июля, хранилище должно быть опустошено до 18 сентября. В начале августа министерство экологии выдало заводу "Хайфа Химикалим" разрешение, необходимое для проведения этих работ.

1 августа администрация завода "Хайфа Химикалим" объявила о намерении закрыть предприятие и уволить рабочих.