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"Хайфа Химикалим" закроет завод на севере, работники будут уволены

время публикации: 13:16 | последнее обновление: 13:26 блог версия для печати фото
"Хайфа Химикалим" закроет завод на севере, работники будут уволены

Компания "Хайфа Химикалим" сообщила во вторник, 22 августа, о закрытии завода на севере страны, расположенного в Хайфе, и увольнении работников предприятия.

Завод будет закрыт в связи с решением об опустошении хранилища аммиака в Хайфе.

В компании добавили, что в ближайшие дни работники получат письма с приглашением на слушание перед увольнением.

Согласно решению Верховного суда от 27 июля, хранилище должно быть опустошено до 18 сентября. В начале августа министерство экологии выдало заводу "Хайфа Химикалим" разрешение, необходимое для проведения этих работ.

1 августа администрация завода "Хайфа Химикалим" объявила о намерении закрыть предприятие и уволить рабочих.

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// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 августа 2017 г.
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// NEWSru.co.il // В Израиле // 2 августа 2017 г.
Завод "Хайфа Химикалим" получил разрешение, необходимое для опустошения хранилища аммиака
// NEWSru.co.il // Экономика // 1 августа 2017 г.
Администрация "Хайфа Химикалим" объявила о закрытии предприятия
// NEWSru.co.il // В Израиле // 27 июля 2017 г.
Верховный суд отложил опустошение хранилища аммиака в Хайфе до 18 сентября
// NEWSru.co.il // Экономика // 16 июля 2017 г.
1.200 работников "Хайфа Химикалим" отправлены в вынужденный отпуск
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Мэрия Хайфы выпустила приказ о прекращении работы "Хайфа Химикалим"







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