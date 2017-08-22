Стрельба в Кейсарии, двое тяжелораненых

В ночь на вторник, 22 августа, около банкетного зала в Кейсарии в Кейсарии были ранены трое мужчин, 48, 28 и примерно 30 лет, сообщает служба скорой помощи "Маген Давид Адом".

Мужчины 48 и 28 лет, получившие тяжелые ранения, были доставлены в больницы "Рамбам" в Хайфе и "Шиба" в Тель а-Шомер. Третий пострадавший, получивший ранения от легких до средней тяжести, был доставлен в больницу "Гилель Яфе" в Хадере.

В сообщении отмечается, что всех пострадавших сначала доставили в "Гилель Яфе", а затем тяжелораненых увезли в "Рамбам" и "Шибу".

Полиция приступила к расследованию этого инцидента. О задержании подозреваемых пока не сообщалось.