Проведенная Либерманом внезапная проверка в танковой бригаде выявила серьезные недочеты

Проведение внезапной проверки на базах Армии обороны Израиля контролером министерства обороны – явление редкое, а личное участие в ней министра обороны – экстраординарное. Обычно такие проверки находятся в ведении контролера ЦАХАЛа.

Как сообщает газета "Гаарец", на минувшей неделе, по требованию министра обороны Авигдора Либермана контролер минобороны полковник запаса Хагай Танненбаум-Эрез провел двухдневную внезапную проверку на базе 460-й танковой бригады в Шизафоне. В части проверки министр принимал участие лично.

По данным газеты, в ходе проверки, в которой принимала участие команда специалистов из офицеров запаса, были выявлены серьезные недочеты в готовности бригады, состоянии техники и условиях службы на базе.

В частности, в расположенной в пустыне Негев базе длительное время не работают кондиционеры и военнослужащие из-за сильной жары вынуждены спать под открытым небом. На кухне и в столовой были обнаружены тараканы и низкие санитарные условия.

Прапорщики ремонтно-эксплуатационного отдела бригады пожаловались контролерам на нехватку кадров, влекущую за собой недостаточное качество обслуживания и рост количества поломок.

Поднятие части бригады по тревоге показало, что она не может выдвинуться на заданные позиции в требуемое время, пишет обозреватель "Гаарец" Амос Харэль.

По итогам проверки Либерман провел беседу с военным командованием, потребовав объяснений и приказав сообщить ему об устранении недочетов в ближайшие месяцы.

Пресс-служба министерства обороны не комментирует эту публикацию.