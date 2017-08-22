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В Израиле

В Иудее задержан араб, в машине которого найден автомат

время публикации: 09:03 | последнее обновление: 09:03 блог версия для печати фото
В Иудее задержан араб, в машине которого найден автомат

В ночь на вторник, 22 августа, силами безопасности была пресечена попытка незаконного проникновения на израильскую территорию палестинского араба, вооруженного автоматической винтовкой, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Военные заметили подозрительный автомобиль, который следовал в районе Хевронского нагорья (к югу от Хеврона) в сторону израильской границы. Машина была остановлена, водитель задержан. При обыске в автомобиле нашли автоматическую винтовку М-4.

Задержанный передан для допросов следователям общей службы безопасности (ШАБАК).

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