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Высокопоставленный сотрудник мэрии Нетании задержан по подозрению в коррупции и мошенничестве

время публикации: 14:46 | последнее обновление: 14:46 блог версия для печати

Высокопоставленный сотрудник мэрии Нетании был задержан во вторник, 22 августа, по подозрению в коррупции, мошенничестве и обмане доверия. Об этом сообщает Десятый канал ИТВ.

Следователи отдела по борьбе с мошенничеством также провели обыски в квартире задержанного, чтобы изъять документы, имеющие отношение к расследованию.

Отмечается, что задержание чиновника связано с расследованием в отношении мэра Нетании Мирьям Файрберг, которая обвиняется во взяточничестве и подрыве общественного доверия. В марте отдел полиции по борьбе с коррупцией "Лахав 433" передал государственной прокуратуре рекомендацию отдать Файрберг под суд.

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