Высокопоставленный сотрудник мэрии Нетании задержан по подозрению в коррупции и мошенничестве

Высокопоставленный сотрудник мэрии Нетании был задержан во вторник, 22 августа, по подозрению в коррупции, мошенничестве и обмане доверия. Об этом сообщает Десятый канал ИТВ.

Следователи отдела по борьбе с мошенничеством также провели обыски в квартире задержанного, чтобы изъять документы, имеющие отношение к расследованию.

Отмечается, что задержание чиновника связано с расследованием в отношении мэра Нетании Мирьям Файрберг, которая обвиняется во взяточничестве и подрыве общественного доверия. В марте отдел полиции по борьбе с коррупцией "Лахав 433" передал государственной прокуратуре рекомендацию отдать Файрберг под суд.