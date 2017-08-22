По подозрению в коррупции и мошенничестве задержан заместитель мэра Нетании

Разрешено к публикации имя высокопоставленного сотрудника мэрии Нетании, задержанного по подозрению в коррупции, мошенничестве и обмане доверия. Это заместитель мэра - раввин Шимон Шер.

О задержании высокопоставленного сотрудника мэрии полиция сообщила утром 22 августа. Следователи отдела по борьбе с мошенничеством провели обыск в квартире задержанного, в ходе которого были изъяты документы, имеющие отношение к расследованию.

Суд по просьбе полиции продлил срок содержания Шимона Шера до 25 августа.

Отмечается, что задержание чиновника связано с расследованием в отношении мэра Нетании Мирьям Файрберг, которая обвиняется во взяточничестве и подрыве общественного доверия. В марте отдел полиции по борьбе с коррупцией "Лахав 433" передал государственной прокуратуре рекомендацию отдать Файрберг под суд.