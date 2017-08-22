Во время тренировки по плаванию в кантри-клубе женщина получила пулевое ранение

Посетительница кантри-клуба в Нацрат-Илите получила пулевое ранение во время тренировки по плаванию. Пресс-служба полиции сообщает, что 55-летняя женщина плавала в открытом бассейне, когда почувствовала легкий удар в плечо, а затем увидела кровь.

Женщина обратилась за медицинской помощью в Итальянскую больницу, где у нее из плеча была извлечена пуля.

Полиция расследует обстоятельства этого происшествия. В следственных органах полагают, что речь идет о "случайной пули", которая была выпущена во время стрельбы в воздух.