Прогноз погоды на 22 августа: малооблачно и жарко

Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 22 августа, будет малооблачно и жарко. Температура воздуха существенно не изменится и будет немного выше среднесезонной.

В Иерусалиме – 20-28 градусов, в Тель-Авиве – 24-30, в Хайфе – 23-29, в Эйлате – 28-39. В Беэр-Шеве – 22-34, в Мицпе-Рамоне – 19-31, на побережье Мертвого моря – 29-39, в Ашкелоне – 25-31, в Ариэле – 20-29, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 24-37, на Голанских высотах – 20-33.

Температура воды в Средиземном море – 31 градус, высота волн – 50-100 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 25 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 25 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 30 км/ч), в районе Эйлатского залива – северо-восточный (до 40 км/ч).

В среду ожидается небольшое повышение температуры. В четверг – дополнительное повышение температуры, очень жарко. В пятницу – без изменений, очень жарко.