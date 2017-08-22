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В Израиле

На шоссе Аялон грузовая платформа с подъемным краном врезалась в мост

время публикации: 15:21 | последнее обновление: 16:15 блог версия для печати фото
На шоссе Аялон грузовая платформа с подъемным краном врезалась в мост

Во вторник, 22 августа, около 15:00 грузовая платформа с установленным на ней подъемным краном врезалась в мост на развязке Ла Гуардия на шоссе Аялон.

По предварительной информации, в результате инцидента нет пострадавших.

Грузовик оказался заблокированным под мостом. На месте происшествия образовалась пробка.

Дорожная полиция перекрыла две полосы шоссе Аялон в южном направлении. Ведутся работы по эвакуации платформы из-под моста.

Вместе с тем, за последние семь дней это третье подобное происшествие. 15 августа водитель, не опустив стрелу подъемного крана, врезался в пешеходный мост на шоссе №4 в районе Бней-Брака, что привело к частичному обрушению конструкции моста. В результате этого происшествия погиб водитель грузовика.

21 августа на шоссе №1, в районе развязки Бен-Гурион, установленный на грузовой платформе трактор задел за мост и упал на автомобиль, проезжавший рядом с местом аварии. В результате ДТП легкие травмы получили три человека.



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