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Нетаниягу сообщил, что встреча с Путиным будет посвящена укреплению Ирана в Сирии

время публикации: 18:46 | последнее обновление: 18:46 блог версия для печати фото
Нетаниягу сообщил, что встреча с Путиным будет посвящена укреплению Ирана в Сирии

Накануне своей встречи с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится завтра, 23 августа, в Сочи, глава правительства Биньямин Нетаниягу провел консультации по вопросам безопасности.

Биньямин Нетаниягу заявил, что одно из тем обсуждения станет проблема укрепления Ирана в Сирии.

"Завтра я вместе с главой "Мосада" и главой Совета национальной безопасности отправляюсь на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Я обсужу с ним попытки Ирана ускоренными темпами создать свои военные базы в Сирии. Это, конечно, свидетельствует об агрессии Ирана, которая не стала меньше после "ядерной сделки", и эта агрессия является проблемой не только для Израиля, но и для всего мира", - цитирует Биньямина Нетаниягу его пресс-служба.

Отметим, что ранее СМИ сообщали, что Биньямина Нетаниягу в поездке в Россию кроме директора службы внешней разведки "Мосад" Йоси Коэна будет сопровождать министр экологии и министр по делам Иерусалима Зеэв Элькин.

Напомним, что Коэн недавно вернулся из Вашингтона, где обсуждал ситуация в Сирии с американским руководством.

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