Нетаниягу прокомментировал решение суда о публикации его разговоров с Эдельсоном

Во вторник, 22 августа, глава правительства Биньямин Нетаниягу обратился в Верховный суд с просьбой провести дополнительное заседание по вопросу обнародования информации о датах телефонных разговоров госслужащих.

Ранее суд постановил, что министерство главы правительства должно опубликовать даты телефонных разговоров Нетаниягу с владельцем газеты "Исраэль а-Йом" Шелдоном Эдельсоном и бывшим главным редактором издания Амосом Регевом.

Пресс-служба министерства главы правительства заявила, что постановление суда по поводу разговоров Нетаниягу с Эдельсоном и Регевом наносит ущерб праву на частную жизнь. Вместе с тем отмечается, что глава правительства не просит суд отменить решение об обнародовании этой информации, так как "ему нечего скрывать".

"Решение суда касательно публикации частных телефонных разговоров главы правительства Нетаниягу с Шелдоном Эдельсоном и Амосом Регевом является крайним нарушением права на неприкосновенность частной жизни. За короткий срок с момента публикации решения суда, мы видим наплыв запросов на публикацию приватных телефонных разговоров и записей в дневнике встреч многих сотрудников общественного сектора и избранников народа, и это только начало", – сказано в комментарии пресс-службы, направленном в СМИ.

При этом подчеркивается: "Глава правительства не просит отмены решения суда касательно Эдельсона и Регева по простой причине – ему нечего скрывать".

"Вместе с тем, в свете важности основополагающего принципа права на неприкосновенность частной жизни, которому глава правительства придает значимость, а также в свете наплыва обращений, последовавших после публикации решения суда, глава правительства обращается в судебные инстанции с прошением проведения повторного слушания в расширенном составе для принятия принципиального решения, следующего из решения суда по этому вопросу. Невообразимо, чтобы министры, депутаты, судьи и другие сотрудники общественного сектора были вынуждены публиковать приватные беседы с журналистами и не только", – говорится в комментарии, направленном в СМИ от имени Нетаниягу.