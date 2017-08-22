22 августа 2017 г.
последняя новость: 14:46
Взлетает, как Arketa
Названы сроки коллапса
Триумф советчины
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
14:46 Высокопоставленный сотрудник мэрии Нетании задержан по подозрению в коррупции и мошенничестве
14:02 Нетаниягу прокомментировал решение суда о публикации его разговоров с Эдельсоном
13:16 "Хайфа Химикалим" закроет завод на севере, работники будут уволены
12:46 Грузовик насмерть сбил женщину на шоссе №85
12:29 Из-за демонстрации инвалидов была заблокирована трасса №4
10:54 Житель Бат-Яма задержан по подозрению в торговле наркотиками
10:36 Высокопоставленная сотрудница Управления тюрем уходит с поста из-за подозрений в любовной связи с подчиненным
09:03 В Иудее задержан араб, в машине которого найден автомат
06:08 Стрельба в Кейсарии: двое тяжелораненых, задержаны подозреваемые
05:58 Прогноз погоды на 22 августа: малооблачно и жарко
В Израиле

Нетаниягу прокомментировал решение суда о публикации его разговоров с Эдельсоном

время публикации: 14:02 | последнее обновление: 14:25 блог версия для печати фото
Нетаниягу – Верховному суду: проверить решение о публикации телефонных разговоров госслужащих

Во вторник, 22 августа, глава правительства Биньямин Нетаниягу обратился в Верховный суд с просьбой провести дополнительное заседание по вопросу обнародования информации о датах телефонных разговоров госслужащих.

Ранее суд постановил, что министерство главы правительства должно опубликовать даты телефонных разговоров Нетаниягу с владельцем газеты "Исраэль а-Йом" Шелдоном Эдельсоном и бывшим главным редактором издания Амосом Регевом.

Пресс-служба министерства главы правительства заявила, что постановление суда по поводу разговоров Нетаниягу с Эдельсоном и Регевом наносит ущерб праву на частную жизнь. Вместе с тем отмечается, что глава правительства не просит суд отменить решение об обнародовании этой информации, так как "ему нечего скрывать".

"Решение суда касательно публикации частных телефонных разговоров главы правительства Нетаниягу с Шелдоном Эдельсоном и Амосом Регевом является крайним нарушением права на неприкосновенность частной жизни. За короткий срок с момента публикации решения суда, мы видим наплыв запросов на публикацию приватных телефонных разговоров и записей в дневнике встреч многих сотрудников общественного сектора и избранников народа, и это только начало", – сказано в комментарии пресс-службы, направленном в СМИ.

При этом подчеркивается: "Глава правительства не просит отмены решения суда касательно Эдельсона и Регева по простой причине – ему нечего скрывать".

"Вместе с тем, в свете важности основополагающего принципа права на неприкосновенность частной жизни, которому глава правительства придает значимость, а также в свете наплыва обращений, последовавших после публикации решения суда, глава правительства обращается в судебные инстанции с прошением проведения повторного слушания в расширенном составе для принятия принципиального решения, следующего из решения суда по этому вопросу. Невообразимо, чтобы министры, депутаты, судьи и другие сотрудники общественного сектора были вынуждены публиковать приватные беседы с журналистами и не только", – говорится в комментарии, направленном в СМИ от имени Нетаниягу.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В Израиле // 6 августа 2017 г.
СМИ: Нетаниягу взвешивает возможность объявления досрочных выборов
// NEWSru.co.il // В Израиле // 26 июня 2017 г.
Миллиардер Эдельсон прибыл на очередной допрос в полицию по "делу Нетаниягу"
// NEWSru.co.il // В Израиле // 25 мая 2017 г.
Полиция допрашивает миллиардера Эдельсона по "делу 2000"







  Rating@Mail.ru  
Вторник, 22 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017