Глава МВД лишил статуса временного жителя араба, готовившего теракт в Беэр-Шеве

В четверг, 22 декабря, министр внутренних дел Арье Дери подписал распоряжение о лишении статуса временного жителя Хани Абу-Амара, жителя поселка Тель-Шева, задержанного израильскими спецслужбами по подозрению в террористической деятельности.

Хани Абу-Амар, женившись на гражданке Израиля, в 2000 году получил визу "алеф-5", дающую ему статус временного жителя.

Комментируя свое решение министр Арье Дери заявил, что он не намерен мириться с положением, когда израильский документ используется для осуществления терактов против израильских граждан.

20 октября была разрешена к публикации информация о том, что израильские спецслужбы предотвратили серию терактов в Беэр-Шеве, арестовав трех жителей сектора Газы и араба из израильского поселка Тель-Шева.

Согласно опубликованной информации задержанные намеревались похитить израильского военнослужащего в районе автобусной станции в Беэр-Шеве и даже арендовали квартиру, в которой собирались удерживать пленника.

В ходе допросов задержанные признали свою вину и сообщили, что действовали по заданию руководства террористической организации "Исламский джихад" в Газе.

Кроме того, по данным следствия, члены террористической группировки готовили теракт в беэр-шевском зале торжеств "Нарния", в котором Хани Абу-Амар работал официантом.

Из обвинительного заключения, поданного в окружной суд Беэр-Шевы, следует, что террористы намеревались забросать гранатами посетителей зала торжеств во время массовой вечеринки, а затем открыть по людям огонь из автоматического оружия. Это нападение было спланировано таким образом, чтобы достичь максимального числа жертв.

- Портрет читателя NEWSru.co.il. Принять участие в опросе