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В Израиле

Бригадный генерал Моти Альмоз назначен главой кадрового отдела ЦАХАЛа

время публикации: 16:37 | последнее обновление: 16:37 блог версия для печати фото
Бригадный генерал Моти Альмоз назначен главой кадрового отдела ЦАХАЛа

Министр обороны Авигдор Либерман назначил бригадного генерала Моти Альмоза, до настоящего момента возглавлявшего пресс-службу Армии обороны Израиля, на пост главы кадрового отдела.

Моти Альмоз сменит на новом посту генерал-майора Хагая Тополенского, подавшего в отставку 14 декабря после того, как у него был похищен компьютер с секретной информацией.

Альмозу 49 лет. Он закончил Еврейский университет. Начал службу в военно-инженерных войсках в 1985 году. Был командиром инженерного батальона "А-Махац", начальником военно-инженерного отдела Южного военного округа, возглавлял территориальную бригаду А-Бика". С 2006 по 2007 служил командиром оперативного отдела Центрального военного округа, в 2007 году был повышен в звании до бригадного генерала и назначен главой штаба округа.

В ноябре 2010 года Амльмоз был назначен главой Гражданской администрации в Иудее и Самарии. В 2013 возглавил пресс-службу ЦАХАЛа.

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