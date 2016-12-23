БАГАЦ разрешил отложить эвакуацию Амоны

В четверг, 22 декабря, Высший суд справедливости удовлетворил просьбу государства и разрешил отложить эвакуацию Амоны на 45 дней. Таким образом, форпост должен быть перенесен не позднее 8 февраля.

Этому решению предшествовали переговоры с жителями Амоны. БАГАЦ требовали от них пообещать, что эвакуация будет проходить без сопротивления. Утром соответствующее обещание в письменной форме было передано в суд. Однако БАГАЦ отказался его принять, так как жители указали, что "эвакуация будет добровольной при соблюдении условий соглашения". Суд потребовал от жителей форпоста дать обещание без выдвижения встречных условий. Такое обещание было получено во второй половине дня.

Удовлетворяя просьбу государства о переносе сроков эвакуации форпоста, судьи БАГАЦ отметили, что указанная в их решении дата является окончательной и не может быть в дальнейшем изменена.

- Портрет читателя NEWSru.co.il. Принять участие в опросе





