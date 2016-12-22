Штаб по защите Амоны обязался не оказывать сопротивление при разрушении поселка

Утром в четверг, 22 декабря, жители форпоста Амона официально объявили о согласии добровольно покинуть свои дома в случае в случае, если БАГАЦ отложит разрушение населенного пункта на 45 дней.

"Жители Амоны считают себя обязанными целиком и полностью соблюдать соглашение, достигнутое с государством", - говорится в сообщении, опубликованном штабом по защите Амоны.

21 декабря БАГАЦ потребовал от жителей Амоны обязаться, что они покинут дома, не оказывая сопротивления. Это требование суда поступило в ходе обсуждения просьбы государства отсрочить дату разрушения поселка на 45 дней. Как пояснили редакции NEWSru.co.il источники, приближенные к штабу по защите Амоны, суд счел формулировки, записанные в соглашении между государством и жителями поселка слишком туманными и неопределенными.

В свою очередь арабы, которых суд признал владельцами земельных участков Амоны, требуют отклонить просьбу государства о переносе даты разрушения. Добавим, что вечером 21 декабря были прекращены работы по расчистке участков на которые планировалось перенести форпост. Это произошло после того, как выяснилось, что арабская семья из деревни Сильвад (район Шхема) утверждает, что имеет права на данный участок. В настоящий момент неизвестно, куда именно переселятся жители. В том случае, если БАГАЦ утвердит просьбу о переносе даты разрушения поселка, выселение жителей ожидается 8 февраля.