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В Израиле

Араб из Иерусалима приговорен к 26 месяцам заключения за попытку присоединиться к "Исламскому государству"

время публикации: 12:02 | последнее обновление: 12:02 блог версия для печати фото
Араб из Иерусалима приговорен к 26 месяцам заключения за попытку присоединиться к "Исламскому государству"

В четверг, 22 декабря, мировой суд в Иерусалиме приговорил Лукмана Атуна, жителя столичного квартала Сур Бахир к 26 месяцам тюремного заключения после того, как признал себя виновным в поддержке террористической организации, попытке присоединиться к организации "Исламское государство", а также в попытке незаконно покинуть территорию Израиля.

Согласно тексту обвинительного заключения, в период между 2015 и 2016 годами, Атун вместе с еще двумя обвиняемыми предпринимал попытки вступить в ИГ. Он также просил Абда Абу Тира, намеревавшегося отправиться в Сирию, прислать ему деньги и боеприпасы для совершения терактов. Позднее Атун сам отправился в Турцию и попытался оттуда проникнуть в Сирию.

Контрабандисты потребовали от него две тысячи долларов за помощь в пересечении границы. Денег у Атуна не оказалось, и он вернулся в Израиль, где создал группу молодежи, солидаризировавшуюся с идеологией "Исламского государства".

В феврале 2016 года Абу Тир был задержан в аэропорту в тот момент, когда намеревался отправиться в Турцию, чтобы оттуда проникнуть в Сирию и присоединиться к "Исламскому государству". После его ареста были задержаны и остальные члены группировки, в том числе Атун и двое его "учеников" – Юсеф Джуайо и Муастам Басит. Они приговорены соответственно к 14 и 9 месяцам тюремного заключения.

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