Двое сотрудников инкассаторской фирмы подозреваются в краже 3,5 млн шекелей

Двое сотрудников инкассаторской фирмы "Бринкс" задержаны полицией по подозрению в краже 3,5 миллиона шекелей. Мировой суд Тель-Авива продлил срок их ареста на четыре дня.

По информации сайта "Мако" водители компании "Бринкс" были задержаны накануне вечером после того, как в их смену пропали 3,5 миллиона шекелей.

Расследование началось после того, как в конце смены инкассаторы обратились к начальнику смены и сообщили, что они не могут найти два мешка с деньгами. Компания "Бринкс" подала жалобу в полицию.

- Портрет читателя NEWSru.co.il. Принять участие в опросе