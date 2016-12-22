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В Израиле

Двое сотрудников инкассаторской фирмы подозреваются в краже 3,5 млн шекелей

время публикации: 16:11 | последнее обновление: 16:19 блог версия для печати фото
Двое сотрудников инкассаторской фирмы подозреваются в краже 3,5 млн шекелей

Двое сотрудников инкассаторской фирмы "Бринкс" задержаны полицией по подозрению в краже 3,5 миллиона шекелей. Мировой суд Тель-Авива продлил срок их ареста на четыре дня.

По информации сайта "Мако" водители компании "Бринкс" были задержаны накануне вечером после того, как в их смену пропали 3,5 миллиона шекелей.

Расследование началось после того, как в конце смены инкассаторы обратились к начальнику смены и сообщили, что они не могут найти два мешка с деньгами. Компания "Бринкс" подала жалобу в полицию.

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